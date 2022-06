Keanu Reeves i Alexandra Grant pokazali się razem na gali MOCA 2022. Te zdjęcia to jakiś kosmos!

Gwiazdy

Keanu Reeves przybył na tegoroczną galę MOCA w Los Angeles w towarzystwie swojej partnerki, Alexandry Grant. Keanu z okazji tej uroczystości przywdział klasyczny czarny garnitur, natomiast Alexandra Grant skradła uwagę fanów nieziemską, jaskrawoczerwoną suknią, do której założyła błyszczące baletki. Para długo pozowała fotografom na ściance, a efekt... no cóż, musicie to sami zobaczyć!

