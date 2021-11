Marianna Dufek i Kamil Durczok pobrali się w 1995 roku, dwa lata później na świat przyszedł ich jedyny syn, Kamil. Małżonków łączyła wspólna pasja, oboje byli bowiem dziennikarzami - Marianna Dufek pracowała w TVP 3 Katowice, gdzie swoją karierę rozpoczął także Durczok, który w późniejszych latach pracował dla Telewizji Polskiej, Radiowej Trójki, RMF FM i TVN.

Gdy Durczok postanowił przeprowadzić się do Warszawy, by rozwijać karierę, jego żona została na Śląsku. Kilka razy jednak próbowała dołączyć do męża i zobaczyć, jak będzie wyglądało jej życie w stolicy. Gdy dziennikarz pracował, ona wraz z synkiem zostawała w domu. Gdy Durczok wracał z pracy, był tak zmęczony, że od raz szedł spać. Marianna Dufek nie chciała takiego życia i tęskniła za bliskimi. Ostatecznie więc postanowiła wrócić z synem na Śląsk, a Kamil rozwijał swoją karierę w Warszawie. Żyli tak przez kolejne 12 lat, ale ostatecznie w 2017 roku ich małżeństwo dobiegło końca.

Zdjęcie Kamil Durczok z żoną w 2010 roku podczas balu Fundacji TVN Nie jesteś sam / Tricolors / East News

Rozwiedli się po dwudziestu latach małżeństwa! Oto, co Kamil Durczok mówił o żonie

Marianna Dufek i Kamil Durczok ostatecznie rozstali się w 2017 roku, ale dziennikarz wciąż ciepło wypowiadał się o żonie. Chwilę przed rozstaniem udzielił wywiadu, w którym przyznał, że żona jest nie tylko bardziej konsekwentna i oszczędna, ale także twarda i do końca broniąca swojego zdania. Po rozwodzie Kamil Durczok wyznał jednak, że już od jakiegoś czasu planował życie z inną kobietą i ma prawo do szczęścia. Marianna Dufek również skomentowała rozstanie z mężem:

- Z rozwodu można się nawet cieszyć, jak się spojrzy z innego kąta. Ja cieszę się jeszcze z odzyskania tożsamości, bo od 26 maja w prawie nazywam się Dufek i tego nie zamierzam już zmieniać - powiedziała.



W kolejnych latach Marianna Dufek wielokrotnie musiała odpowiadać na pytania związane ze skandalami z udziałem byłego męża. Oskarżenia o mobbing, wypadek pod wpływem alkoholu czy sfałszowanie jej podpisu na wekslu mocno zachwiały autorytetem dziennikarza. Ona jednak na wszystkie pytania mediów miała jedną odpowiedź:

- Podczas rozwodu podpisaliśmy 5-letnią umowę, w której zobowiązaliśmy się nie wypowiadać na swój temat - mówiła, konsekwentnie milcząc.



Kamil Durczok zmarł we wtorek, 16 listopada o godzinie 4:23 w wyniku zaostrzenia przewlekłej choroby i zatrzymania krążenia - przekazał rzecznik Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach.





