Gwiazdy brylują na Tygodniu Mody. Kim Kardashian walczy o uwagę

Najpierw Pamela Anderson pojawiła się w Paryżu, prezentując rude włosy, a następnie Meghan Markle zaskoczyła fanów mody swoją obecnością na jednym z pokazów.

Paryski Tydzień Mody obfituje w zaskoczenia, a teraz o uwagę z innymi gwiazdami konkurowała Kim Kardashian.

Gwiazda postanowiła skupić na sobie wzrok zebranych, podobnie jak Pamela Anderson, stawiając na nową fryzurę.

Zmiana jest zdecydowanie radykalna, bo z długich pasm Kim przeszła na krótką fryzurę. W przeciwieństwie do typowych długich, czarnych loków, które do tej pory były jej znakiem rozpoznawczym, Kardashian postawiła na fryzurę pixie, podkręconą żelem do tyłu, z dłuższymi pasmami opadającymi na czoło, delikatnie muskającymi brwi. Właśnie w takiej odsłonie gwiazda pojawiła się wraz ze swoją przyrodnią siostrą, Kylie Jenner, na pokazie mody Maison Margiela wiosna/lato 2026.

Coraz bardziej podobna do swojej matki? Kris Jenner i Kim Kardashian jak siostry

W nowej fryzurze Kim jeszcze bardziej przypomina swoją matkę, Kris Jenner Lyvans Boolaky Getty Images

Ta fryzura odżyła w tym roku dzięki takim gwiazdom jak Emma Stone i Emma Chamberlain, choć od dekady jest nieodłącznym elementem stylizacji Kris Jenner, czyli matki Kim Kardashian.

Kim jednak postanowiła ją poskromić i nawiązać do mroczniejszej wersji swojej nowej fryzury, uzupełniając ją grubą wstążką zawiązaną na szyi.

Trudno jednak nie oprzeć się wrażeniu, że Kim inspirowała się swoją słynną matką, zwłaszcza że ta sama przeżywa czas swojej spektakularnej metamorfozy. Teraz panie wyglądają jeszcze bardziej jak siostry, a nie jak matka i córka.

Kardashian uzupełniła mroczny look obszernym, jasnoszarym trenczem ze sporymi klapami i głębokim dekoltem w serek. Noszony samodzielnie, jako sukienka, a nie płaszcz, był wiązany w talii.

Całość zdecydowanie przyciągała wzrok i nie da się zaprzeczyć, że Kim była gwiazdą tego pokazu.

