Spis treści: 01 Kim Kardashian na Instagramie

02 Kim Kardashian znów odsłoniła wdzięki na Instagramie. W komentarzach poruszenie

03 Kim Kardashian. Celebrytka nie zwalnia tempa

Kim Kardashian już od wielu lat udaje się utrzymać status jednej z najpopularniejszych amerykańskich celebrytek. Gwiazda dobrze wie, że obecnie kluczowa jest aktywność w mediach społecznościowych, dlatego regularnie publikuje rozmaite zdjęcia i nagrania. Obecnie jej poczynania śledzi 364 mln osób.

Kim Kardashian na Instagramie

Instagram Post Rozwiń

Jej profil pełen jest zdjęć ukazujących życie zawodowe i prywatne. Kim chętnie dzieli się z fanami kadrami dokumentującymi, jak spędza wolny czas. Nie brakuje zdjęć w gronie rodzinnym czy z podróży. Celebrytka chętnie pokazuje też zdjęcia ze swoimi dziećmi. Przez wiele lat była związana z raperem Kanye Westem, z którym ma czworo dzieci - North, Chicago, Saint i Psalm.

Reklama

Zobacz też:

Kim Kardashian zapozowała w gorsecie. Zdjęcie z North West zrobiło furorę

Kim Kardashian zrobiła furorę. Co za sukienka

Kim Kardashian znów odsłoniła wdzięki na Instagramie. W komentarzach poruszenie

Instagram to również dla Kim idealna platforma do prezentowania różnorodnych stylizacji.

Tym razem postanowiła pochwalić się outfitem, który wybrała na koncert Beyonce w ramach Reneissance Tour. Wcześniej podzieliła się kadrem, do którego pozuje w gronie sióstr, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć przedsmak jej stylizacji. Teraz Kim Kardashian postanowiła zaprezentować stylizację w pełnej krasie. Blask, blask, blask - tak można skomentować jej najnowszy modowy wybór. Kim postawiła na srebrny top w kryształki i szerokie jeansy. Top odsłonił jej wąską talię i płaski brzuch.

Pod postem posypały się komplementy.

"Królowa", "Olśniewająca", "Genialne spodnie", "Piękniejsza z każdym dniem", "Wyglądasz niesamowicie" - pisali zachwyceni fani.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz też: Blask, kryształki i srebro w roli głównej. Siostry Kardashian na koncercie Beyonce

Kim Kardashian. Celebrytka nie zwalnia tempa

Kim Kardashian raczej nie może narzekać na spadek zainteresowania. Rodzina Kardashian-Jenner robi bowiem wszystko, by nadal utrzymać się na szczycie. Własne kolekcje ubrań czy kosmetyków to tylko niektóre z ich aktywności.

O rodzinie zrobiło się głośno za sprawą reality show, w którym słynne siostry i ich matka Kris Jenner pokazywały swoje życie prywatne. W 2020 roku, po 20. sezonach "Keeping up with the Kardashians" zniknęło z anteny. Nowy program "The Kardashian" pojawił się za to na platformie Hulu.

Z kolei 20 września w Stanach Zjednoczonych odbędzie się premiera kolejnej części "American Horror Story: Delicate", w którym zobaczymy Kim Kardashian. Główną rolę zagra Emma Roberts. Fabuła serialu będzie zbliżona do filmu Romana Polańskiego "Dziecko Rosemary".

***