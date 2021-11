Krzysztof Zrobek i Paulina Brzoza byli bohaterami drugiej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Zasady kontrowersyjnego show są proste: wybrani przez ekspertów kandydaci dobierani są w pary, które, według nich, są w stanie spędzić razem całe życie! Dobrana przez ekspertów para poznaje się dopiero w dniu ślubu i od tego czasu ma kilka tygodni na stworzenie szczęśliwego związku. Związek Pauliny i Krzysztofa od początku jednak nie należał do idealnych.



Paulina i Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia": Historia związku

Edyta i Cezary Pazura urządzili już dom na święta Eksperci "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wykazali się sporą odwagą, łącząc spokojną, lekko nieśmiałą przedszkolankę Paulinę z pełnym energii wesołkiem, kierowcą Krzysztofem. Już podczas ślubu i wesela mogliśmy oglądać łzy i przerażenie pani młodej, której, dobrany przez ekspertów mąż, delikatnie mówiąc nie przypadł do gustu. Zdaniem Pauliny, Krzysztof za dużo i niepotrzebnie "błaznował", stresując ją i zmuszając do robienia "dobrej miny do złej gry".



Podróż poślubna pary również nie należała do udanych, choć można było odnieść wrażenie, że Paulina wyluzowała się trochę przy nowym mężu, a nawet zaczęła patrzeć na niego łaskawszym wzrokiem. Dalsze perypetie pary to prawdziwy rollercoaster - kłócili się i godzili, ale ostatecznie, w finale programu, postanowili pozostać w małżeństwie.

We wrześniu 2020 roku Paulina i Krzysztof pochwalili się, że właśnie zostali rodzicami! Fani odetchnęli z ulgą, licząc, że dziecko to dowód na to, że małżonkowie ostatecznie się dogadali i tworzą szczęśliwą rodzinę. Niestety, była to radość krótkotrwała.

Instagram Post

Paulina i Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozwodzą się!

Na Instagramie Krzysztofa Zrobka pojawił się właśnie wpis, który wstrząsnął fanami. Wszystko wskazuje na to, że para właśnie się rozwodzi:

- Pragnę poinformować i potwierdzić wiele pytań kierowanych pod moim adresem.. Od lutego nie jesteśmy już razem z "telewizyjną żoną" Pauliną. Został złożony po raz kolejny pozew o rozwód jak i dokument zabezpieczający kontakty moje z malutkim synkiem Jasiem.. Rozwód to nie koniec świata.. ale niestety przyszło mi walczyć o spotkania z malutkim synkiem, który tego świata jeszcze nie zna a dopiero poznaje i ma wielkie ograniczenia wprowadzone przez matkę "panią przedszkolankę", która niby zna potrzeby dziecka a jednak woli ograniczać świadomie kontakt ojca z synem wyrządzając zarazem krzywdę dziecku jak i mi... Pozostaje jedynie czekać na Polskie sądy, które z terminami niestety są na bakier.. Trzymajcie kciuki.. Serdecznie pozdrawiam.



" Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.. " - napisał Zrobek na Instagramie.

Instagram Post

Jak można się domyślić, wpis uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzbudził sporo emocji. Część fanów wspiera go i zagrzewa do walki, część zwraca uwagę, że nie traktuje z szacunkiem matki swojego dziecka:



- "Krzyś - takie tematy jak rozwód, czy prawa do dzieci są Waszymi prywatnymi sprawami. Oczywiście, życzę Wam abyście się porozumieli i podjęli rozsądne decyzje. W tym momencie najważniejsze jest dobro JASIA. Nie ma co wywlekać pikanterii i nie smacznych sytuacji na światło dzienne...", "Nie rozumiem po co piszesz takie rzeczy tutaj? Przede wszystkim szanuj kobietę dzięki której masz tą małą istotę!", "Trzymaj się Kris, ostatnio wielu moich znajomych ma problem z alienacją rodzicielską", "Powodzenia, walcz dla Syna" - to tylko część komentarzy, które pojawiły się już pod postem Krzysztofa Zrobka. Myślicie, że para jeszcze się dogada? Kibicowaliście im?





