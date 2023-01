Madonna: królowa popu

Madonna to niekwestionowana "królowa popu". W show-biznesie jest od lat 80., a na swoim koncie ma mnóstwo hitów, m.in. "Material girl", "Like a virgin", "Papa don’t preach", "Like a prayer", "La Isla Bonita" czy "Frozen". Na swoim koncie piosenkarka ma prawie 300 nagród, w tym 7 nagród Grammy i 20 statuetek MTV Video Music Awards.

W ostatnim czasie Madonna słynie również z aktywności w mediach społecznościowych. Gwiazda nie stroni od publikacji coraz odważniejszych zdjęć i nagrań. Niektórzy fani martwią się o wokalistkę. Ich niepokój wzbudza przede wszystkim zachowanie gwiazdy na publikowanych przez nią filmach na TikToku - piosenkarka twerkuje i robi erotyczne gesty.

