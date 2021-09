Lourdes Leon ma 24 lata. Dotychczas wydawało się, że córka Madonny nie pójdzie w ślady swojej mamy - nie było jej na głośnych imprezach, nie pozowała na ściankach ani nie wywoływała skandali. Czy to się zmieni?

Całkiem możliwe, że tak! Lourdes Leon zadebiutowała podczas MET Gala 2021 czyli głośnej imprezie, którą organizuje Ann Wintour.

Córka Madonny na MET Gala 2021

Lourdes Leon postawiła na krzykliwą kreację. 24-latka włożyła różową suknię Mischino, udekorowaną mocno cekinami, a do tego sandałki na obcasie i torebkę. Nie chodzi jednak o to, jak była ubrana. Podczas pozowania dla fotoreporterów na schodach Metropolitan Museum of Art córka Madonny pokazała język.





Zdjęcie Córka Madonny ma 24 lata. Czy również będzie szokować publiczność? / Jeff Kravitz/FilmMagic / Getty Images

Zdjęcie Lourdes Leon zaskoczyła fotoreporterów, pokazując język / Theo Wargo/Getty Images / Getty Images

To nie był koniec - Lourdes Leon pokazała owłosioną pachę!





Zdjęcie Córka Madonny podczas pozowania pokazała owłosioną pachę / Jeff Kravitz/FilmMagic / Getty Images

Czy córka Madonny wchodzi na ścieżkę swojej mamy? Możemy się spodziewać łamania barier i tabu? A może stanie się ciałopozytywną aktywistką?





Zdjęcie Lourdes Leon nie kryła się z owłosieniem pod pachami / Getty Images

Czas pokaże!



