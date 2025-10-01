Nicole Kidman podała oficjalny komunikat. To koniec jej 19-letniego małżeństwa

W najnowszym komunikacie o separacji czytamy, że gwiazda amerykańskiego kina, Nicole Kidman złożyła we wtorek w Nashville pozew rozwodowy z Keithem Urbanem, gwiazdą muzyki country. Kidman powołuje się na "niedające się pogodzić różnice" w pozwie rozwodowym, w którym domaga się również, aby "była głównym opiekunem prawnym" dla dwóch nastoletnich córek, które wspólnie wychowują z piosenkarzem.

Według doniesień TMZ, które podało wiadomość o rozwodzie, małżonkowie w separacji podpisali również "Umowę o rozwiązaniu małżeństwa", która obejmuje plan opieki rodzicielskiej i arkusz alimentacyjny.

Ta wiadomość jest zaskakująca dla fanów Kidman, wszak aktorka trwała w małżeństwie od 19 lat. Para poznała się 20 lat temu na gali G'Day USA w Los Angeles.

Pobrali się rok później, w czerwcu 2006 roku, wypowiadając sobie sakramentalne "tak" podczas kameralnej ceremonii w Sydney.

W 2008 roku powitali na świecie swoje pierwsze dziecko, córkę Sunday, a w 2010 roku drugą córkę, Faith. Kidman ma również dwójkę dzieci z byłym mężem Tomem Cruisem.

Smutne kulisy walki o małżeństwo. Nicole miała zabiegać o utrzymanie tej miłości

Ponoć aktorka długo walczyła o utrzymanie tego małżeństwa Christopher Polk/GG2025 Getty Images

Kidman i Urban rozstali się na początku tego roku i od tamtej pory mieszkają osobno, co potwierdził w poniedziałek "The Times". Urban w maju rozpoczął swoją światową trasę koncertową i wtedy też wyprowadził się z domu rodzinnego w Nashville. Muzyk zamieszkał w swoim własnym, oddzielnym domu.

Według TMZ podczas gdy Urban był w trasie koncertowej, Kidman starała się "trzymać rodzinę razem" i do dziś opiekuje się ich dwiema córkami. Z kolei anonimowe źródło z otoczenia pary podało magazynowi "People", że Kidman walczyła o uratowanie małżeństwa.

"Ich życie toczyło się w różnych kierunkach i kiedy Keith po cichu urządził sobie własne mieszkanie, wydawało się, że to już przesądzone. W ich kręgach nie było tajemnicą, że Keith i Nicole mieszkają osobno już od jakiegoś czasu" - powiedział informator magazynowi "People".

Te informacje mogą być zaskakujące dla wielu, którzy śledzili ich relację, wszak para wydawała się być w dobrej formie jeszcze w czerwcu 2025 roku, kiedy Kidman opublikowała na Instagramie pełen miłości hołd dla Urbana z okazji rocznicy.

Ostatni raz widziano ich razem publicznie na początku tego samego miesiąca, podczas meczu Mistrzostw Świata FIFA 2025 w Nashville.

