Kim jest Peter Philips?

Królowa Elżbieta II otrzymała spadek po księciu Filipie

Królowa Elżbieta II pogrążona w żałobie podjęła ważną decyzję

Królowa Elżbieta II jednak wyraziła zgodę! To zaskoczyło poddanych! Peter Philips i Autumn Kelly poznali się W 2003 podczas Montreal Grand Prix. Autumn początkowo nie wiedziała z kim ma odczynienia i dopiero po sześciu tygodniach od poznania dowiedziała się, że Philips jest wnukiem królowej Elżbiety II.

Peter Philips oficjalnie nie posiada tytułów królewskich, o co prosili przy jego narodzinach rodzice - księżniczka Anna i Mark Philips.



Nie wyklucza to jednak jego sukcesji do tronu - jest on obecnie szesnasty w kolejce zaraz za swoją matką, księżniczką Anną.



Autumn Kelly była zaskoczona faktem, że jej wybranek należy do rodziny królewskiej, ale nie zniechęciło to jej do budowania z nim związku.



Para pobrała się w 2008 roku i doczekała dwójki dzieci. Peter Philips i Autumn Kelly wiedli przez wiele lat spokojne życie, stroniąc od problemów i skandali rodziny królewskiej.



Teraz jednak sytuacja się odmieniła i są na ustach poddanych ze względu na rozwód. Małżonkowie od trzech lat co prawda byli w separacji, ale wszyscy myśleli, że po tym czasie zdecydują się na powrót, by nie zaprzepaścić prawie 13-letniego małżeństwa.





Zdjęcie Królowa Elżbieta II ze swoim wnukiem, Peterem Philipsem, który jest synem księżniczki Anny / Chris Jackson / Getty Images

Wnuk królowej Elżbiety II rozwiódł się z żoną

W lutym 2020 roku Peter Philips i Autumn Kelly potwierdzili rozwód, a do doprecyzowania zostały takie kwestie, jak podział majątku, który jest dość spory, alimenty i sprawy związane z opieką nad dziećmi: 10-letnią Savannah i 8-letnią Islą.



Dlaczego sprawa nabrała rozgłosu dopiero teraz? W świetle obecnej sytuacji rodziny królewskiej jest to kolejny problem dla monarchii. Królowa Elżbieta II ma już dość tego, co dzieje się za pałacowymi murami.



Najpierw kłótnie między Meghan Markle i Harrym, a księżną Kate i księciem Williamem, finalnie wyprowadzka z Wielkiej Brytanii Meghan i Harry'ego i najtragiczniejszy cios - śmierć księcia Filipa, sprawiły, że królowa odchodzi od zmysłów.



Dlatego rozwód Autumn Kelly i Petera Philipsa jest kolejną sprawą, która naruszyła dobre imię monarchii.



Królowa i osoby pracujące na królewskim dworze robili co mogli, by prasa nie komentowała rozwodu jej wnuka. Niestety na nic zdały się ich starania, bo obecnie w Anglii nie mówi się o niczym innym, jak o tym.



Zdjęcie Peter Philips i Autumn Kelly wzięli ślub w 2008 roku. Przez kilka tygodni związku Kelly nie wiedziała, że Peter jest wnukiem królowej Elżbiety / Anwar Hussein / Getty Images

Zdjęcie Królowa Elżbieta II jest załamana obecnym wizerunkiem rodziny królewskiej. Ilość afer i kłótni za pałacowymi murami jest przytłaczająca / REX/Shutterstock / East News

