Trudny i tajemniczy początek roku 2024

2024 rok był zdecydowaniem czasem napięcia, ale i radości oraz wielkich emocji dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Poddani i fani na całym świecie z zaciekawieniem śledzili sytuację, która początkowo była niezwykle przygnębiająca, ale późniejszy rozwój wypadków dawał spore nadzieje i wciąż napawa optymizmem obserwatorów.

Jakie wydarzenia miały największy wpływ na losy poszczególnych członków królewskiego rodu? Które z nich mogą mieć swoje konsekwencje w 2025 roku?

Pierwszym, najważniejszym punktem roku 2024 roku było zniknięcie księżnej Kate z przestrzeni medialnej. Zaledwie kilka tygodni po rozpoczęciu roku ujawniono, że zarówno Karol, jak i Kate zmagają się z problemami zdrowotnymi wymagającymi pobytu w szpitalu.

Oświadczenia pałacowe nie ujawniły dokładnych diagnoz żadnego z członków rodziny królewskiej, co wywołało spore spekulacje, ale potwierdzono, że oboje będą wyłączeni z pracy przez kilka miesięcy. Te informacje jednak wzbudziły spore zamieszanie w mediach i zaczęto śledzić każdą informację dotyczącą zarówno księżnej, jak i króla.

To także rozpoczęło najbardziej tajemniczy okres we współczesnej historii rodziny królewskiej. Na początku lutego br. król Karol III zaskoczył świat informacją, że walczy z nowotworem. Wówczas także pojawiły się pogłoski, że choroba dotknęła księżną Kate.

W lutym William - zmagający się z ujawnieniem nowotworu u ojca i rekonwalescencją żony po nieokreślonej operacji brzucha - przyjął na siebie sporą część obowiązków króla. Znalazł się w naprawdę wyjątkowej roli, którą ze zdumieniem oglądał świat. Z kolei królowa Camilla i księżniczka Anna również podjęły się większej liczby zobowiązań i w trójkę wspierali się wzajemnie podczas naprawdę trudnego okresu pełnego tajemnic i pytań.

Przygnębiające wieści wczesną wiosną. Księżna Kate na ustach niemal całego świata

Początek roku 2024 był także początkiem kryzysu zdrowotnego w rodzinie królewskiej Chris Jackson / Staff Getty Images

Pod koniec marca pojawiła się wyjątkowa wiadomość od księżnej Kate, na którą chyba wszyscy czekali. W nagraniu, w którym Kate przemawiała bezpośrednio do kamery, wyjawiła prawdę o zmaganiach ze swoją chorobą nowotworową, czym ucięła wszelkie plotki i spekulacje na swój temat, łącznie te z ucieczką od rodziny królewskiej i romansie swojego męża.

Wieść o chorobie księżnej zasmuciła poddanych, którzy w wyjątkowy sposób zapragnęli ją wspierać. Wówczas do Pałacu przyszła rekordowa ilość kartek z życzeniami zdrowia i wyrazami wsparcia zarówno dla Kate, jak i dla króla Karola III. W swoim emocjonalnym nagraniu księżna Kate jednak nie zdradziła z jakim rodzajem nowotworu się zmaga.

Wieść o chorobie księżnej Kate wywołała wielkie poruszenie Leon Neal / Staff Getty Images

W kwietniu król Karol wyglądał radośnie i wydawał się być w doskonałej formie, gdy powrócił do obowiązków publicznych, po raz pierwszy od czasu ujawnienia diagnozy nowotworu na początku lutego. Monarcha skorzystał z okazji, by odwiedzić ośrodek leczenia nowotworu w Londynie, prowadzony przez brytyjską organizację charytatywną Macmillan Cancer Support, której jest patronem.

W kwietniu także księżna Kate i książę William świętowali 13. rocznicę ślubu, co tylko umocniło ich jako parę w tym trudnym czasie. Podczas leczenia księżna Kate mogła także liczyć na wsparcie całej rodziny. Choć sytuacja ta była pełna strachu i zmartwień, rodzinne więzi tylko na tym zyskały i pokazały, jak mocna jest brytyjska korona w obliczu tak poważnej choroby.

Trooping the Colour. Przełomowe wydarzenie w rodzinie królewskiej

Pojawienie się księżnej na corocznym Trooping the Colour było niemałą sensacją w 2024 roku Karwai Tang / Contributor Getty Images

Maj w rodzinie upłynął pod znakiem wypełniania obowiązków przez Williama i Karola, rozmaitych wizyt, a także był oczekiwaniem na czerwiec, kiedy to ma miejsce ważne dla rodziny królewskiej wydarzenie - Trooping the Colour.

15 czerwca, gdy odbywa się to święto, oczekiwano, że pojawi się na nim księżna Kate, uroczyście zaznaczając swój powrót do pełnienia obowiązków po tym, jak opublikowała post, w którym zaznaczyła swoje lepsze samopoczucie.

Tak też się stało i wraz z dziećmi i mężem, księżna Kate uczestniczyła w tym wyjątkowym wydarzeniu, pokazując, jak doskonale rodzi sobie nie tylko z chorobą, ale także z presją otoczenia w związku z oczekiwanym powrotem.

Tego dnia poddani nieco inaczej patrzyli na rodzinę królewską, podziwiając ich solidarność i jedność w trudnych momentach.

Lipiec zdecydowanie należał do Sophie, księżnej Edynburga, która wzięła udział w Royal Week in Scotland, który celebruje szkocką kulturę. Sophie w ciągu ostatniego roku stanęła na wysokości zadania, aby wesprzeć brytyjskiego monarchę podczas jego niedyspozycji. Był to rok pierwszych wydarzeń dla księżnej, która jako pierwsza członkini brytyjskiej rodziny królewskiej odwiedziła Ukrainę. Później w tym samym roku udała się do Afryki, odwiedzając Tanzanię i Czad.

Lipiec to także Wimbledon, na którym księżna Kate pojawiła się w doskonałym humorze, co także było jasnym sygnałem o jej powrocie do zdrowia.

Podróż Meghan Markle i księcia Harry'ego oraz radosne wieści księżnej Kate. Emocji nie brakowało

W sierpniu to Meghan Markle i książę Harry zwrócili na siebie uwagę wyjątkową podróżą Anadolu / Contributor Getty Images

W sierpniu uwaga skupiła się nie na Wielkiej Brytanii, a na USA, gdzie obecnie mieszkają Meghan Markle i książę Harry. To oni skradli uwagę mediów latem, gdy postanowili odbyć trzecią w tym roku podróż zagraniczną.

Wówczas udali się do stolicy Kolumbii, Bogoty, po wcześniejszych występach w Kanadzie i Nigerii. Mogło to wyglądać jak typowa wizyta królewska, ale ponieważ para nie jest już pracującymi członkami rodziny królewskiej, czterodniowa podróż do Ameryki Południowej odbyła się w charakterze prywatnym, co było dość zaskakującym posunięciem i wywołało medialną dyskusję.

Sam początek września 2024 roku przyniósł niezwykle radosne wieści od księżnej Kate. Tak, jak w marcu, gdy księżna ogłaszała swoją chorobę, tak we wrześniu mogła powiadomić poddanych i fanów o tym, że zakończyła leczenie.

Ta radosna wieść rozgrzała serca wielu osób, a jej nagranie przepełnione ciepłem i rodzinną symboliką, wywołało wzruszenie wśród Brytyjczyków.

Od tego momentu księżna Kate daje spore wsparcie, ale także nadzieję innym chorującym i stara się pokazać, że "z mroku wyłania się światło", jak zapragnęła to ująć w swoim medialnym przekazie.

Spokojniejszy i radośniejszy koniec roku. Co przyniesie 2025 rok?

Ten rok zdecydowanie był wyzwaniem dla całej rodziny królewskiej, ale wygląda na to, że głównie księżna Kate i książę William wyszli z kryzysu mocniejsi Max Mumby/Indigo / Contributor Getty Images

W październiku król Karol i królowa Camilla wzięli udział w swojej pierwszej długiej podróży do wielu krajów od czasu diagnozy nowotworu monarchy - do Australii i Samoa. Król później ujawnił, że żałuje, że nie odwiedził innych krajów w regionie, takich jak Nowa Zelandia i Fidżi, ale stosował się do zaleceń lekarza, według agencji prasowej PA Media.

Listopad z kolei to samotna podróż Williama do RPA. Tu z kolei nie towarzyszyła mu księżna Kate w obawie o swoje zdrowie. W tym czasie jednak Kate zajęła się przygotowaniami do grudniowego świętowania, które w tym roku było zdecydowanie wyjątkowe i pełne symboliki.

Poprzednie święta oznaczały dla księżnej Kate początek problemów zdrowotnych i ogromnej zmiany życiowej.

W grudniu 2024 roku księżna Kate rozpoczęła ten niezwykle dla siebie ważny czas koncertem kolęd w Opactwie Westminsterskim, które było podsumowaniem całego roku i jej powrotu do zdrowia.

Kate wyglądała promiennie, gdy prowadziła doroczne nabożeństwo kolędowe. Była to czwarta edycja jej koncertu "Together at Christmas", którego tematem przewodnim w tym roku była miłość i empatia. Jak można było się domyślać temat nie był przypadkowy i wiele znaczył nie tylko dla księżnej Kate, ale dla całej rodziny królewskiej.

Kate Middleton na premierze "Spectre" INTERIA.PL