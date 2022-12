"Znikam na wadze bez wysiłku". Gessler zdradza, co usunęła z diety

Dieta Magdy Gessler - jakich zasad trzyma się restauratorka?

Magda Gessler przyznaje, że prawie nie je mięsa, pije dużo ciepłej wody, nie podjadam między posiłkami. Jedyne przekąski, na jakie sobie pozwala, to maliny lub śliwki.

To kolejny już raz, kiedy dieta restauratorki zajmuje show-biznesowe portale i rozpala dyskusje na jej Instagramie i Facebooku. Magda Gessler chętnie odpowiada, ale unika porad - zawsze zaznacza, że to działa akurat w jej przypadku.

Dieta Magdy Gessler - ciepła woda i minimum mięsa

Już wiosną tego roku w rozmowie z magazynem "VIVA!" Magda Gessler opowiadała, że je głównie kasze i warzywa, do tego dodaje owoce i pije ciepłą wodę. Przyznała też, że próbuje ograniczyć mięso, a nawet całkiem z niego zrezygnować, ale jest to trudne z uwagi na charakter jej pracy. "Moja córka Lara bardzo rygorystycznie podchodzi do tematu żywienia, a ja zaczęłam przejmować jej nawyki. Chodzi przede wszystkim o dużą ilość warzyw - szczególnie pomidory, które są dla mnie źródłem radości i miłości" - mówiła Gessler w tym wywiadzie.

Jest mnie mniej już o 13 kilogramów. Znikam na wadze, bez wysiłku, zupełnie w sposób magiczny. Dziś prawie nie jem mięsa, piję dużo ciepłej wody, nie podjadam między posiłkami, a jeśli już, to odrobinę śliwek lub malin

