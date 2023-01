Tego nie da ci żaden inny mężczyzna. Jak wygląda życie z zodiakalnym Bykiem?

Spis treści: 01 Najlepsze cechy mężczyzny spod znaku Byka

02 Najgorsze cechy mężczyzny spod znaku Byka

03 Kto pasuje do Byka?

04 Kto nie pasuje do Byka?

05 Pan Byk - jaki jest w łóżku?

06 Byk - horoskop na 2023 rok. Druga szansa od losu

Byk jest bardziej zamknięty w sobie, uparty i realistyczny niż inne znaki zodiaku. Życie z tym typem jest powściągliwe i wyluzowane - nie oczekuj wylewnych emocji. Ale z drugiej strony Byk jest jednym z najbardziej lojalnych znaków - naprawdę ma moralny kręgosłup i zapewnia cię o swoim uczuciu przede wszystkim poprzez czyny, a nie słowa. Byki poważnie traktują to, co mówią. Twój Byk będzie się długo zastanawiał, zanim powie "Kocham cię". Jak wszystko z tym znakiem, kluczem jest cierpliwość. Nie lubi niespodzianek, ale nadrabia to przemyślaną komunikacją i niezwykłą niezawodnością.

Kombinacja znaku ziemi, rządzonego przez planetę romansu i przyjemności oznacza, że mniej dba o wielkie teoretyczne idee miłości lub piękna, a bardziej o namacalne doznania i okazywanie uczuć. Rządzą nim zmysły - będzie więc dobrze wyglądał, ładnie pachniał, mówił spokojnie i miał świetny gust. Wszystko w nim jest przyjemne i jest w nim pewna miękkość. Nie dostaniesz jej od żadnego innego mężczyzny.

Najlepsze cechy mężczyzny spod znaku Byka

Mężczyźni Byki są pracowici i ambitni. Nie boją się ciężkiej pracy. Zdają sobie sprawę, że nie osiągną sukcesu bez wysiłku. Byk lubi rutynę, więc nie ma nic przeciwko pracy nad tym samym celem dzień po dniu. Daje mu to motywację, by wstawać się rano. Daje poczucie celu. Byki są wiarygodne, dojrzałe i odpowiedzialne. Kiedy składają obietnicę, dotrzymują jej. Nigdy nie zawiodą swoich przyjaciół i rodziny. Nie tolerują nieuczciwości. Ten znak zodiaku ma silną moralność i w tej kwestii na kompromisy nie chodzi. Dlatego zawsze możesz mu zaufać.

Najgorsze cechy mężczyzny spod znaku Byka

Byki są uparte. Ustalają coś same ze sobą i nie ma mowy o zmianie zdania. Często przez ten upór tkwią w toksycznych dla siebie sytuacjach, tak bardzo nie lubią zmian. Mężczyźni spod znaku Byka kiepsko znoszą sytuację, kiedy ktoś nimi rządzi, wszystko chcą robić po swojemu. Nie cierpią, kiedy ktoś im mówi, jak mają żyć. Byk myśli, że sam wie, co jest dla niego najlepsze, dlatego nie słucha nikogo innego. Panowie spod znaku Byka są też samolubni i nieśmiali, a nieśmiałość utrudnia im nawiązywanie nowych znajomości. Nie mają dobrego wyczucia i zdarza im się chlapnąć coś nieodpowiedniego w nieodpowiednim momencie. Byk jest szczery do bólu i nie zaprząta sobie głowy rozważaniem, czy jego słowa mogą kogoś zranić.



Kto pasuje do Byka?

Inne znaki ziemi, czyli Panna i Koziorożec pokochają Byka za to, jak niezawodnym, praktycznym i pracowitym jest człowiekiem. Jeśli dodać do tego jego zapał w sypialni... Same plusy! Znaki te docenią Byka za to, jak okazuje uczucia. Będzie im dobrze w łóżku, ale także z radością zaplanują i wybiorą się na pełną atrakcji wycieczką kempingową lub weekendowy wypad. Po prostu do siebie pasują i już. Wiele wspólnego mają też Byk i Rak. Znaki ziemi i wodne są różne, ale dobrze się zazębiają - jak podlewanie ogrodu. Zarówno Byk, jak i Rak wydają się być domatorami i cenią sobie komfort i luksus. Netflix i chłodna noc z dźwiękiem przestrzennym i jedwabnymi prześcieradłami brzmi jak idealna randka dla obojga! Podobnie jak Byka patronką Wagi jest Wenus - taką parę połączy zamiłowanie do drobiazgów i romantycznych uniesień. Ta dwójka zawsze wybiera się na randkę w eleganckiej restauracji lub na lekcję przygotowywania koktajli.

Z drugiej strony niezłym partnerem dla Byka jest Skorpion, choć jest jego przeciwieństwem. Ale wiesz, co mówią o przeciwieństwach... No i oczywiście Byk znakomicie dogada się z Bykiem!

Kto nie pasuje do Byka?

Na kompletnie innych biegunach znajdują się Lew i Wodnik. Lew potrzebuje być w centrum uwagi i ma tendencje do przesady, co zrównoważonego Byka po prostu wkurza. Za to chłodny Wodnik jest jak na gust Byka zbyt zdystansowany. Podobnie jak Byk, Lew i Wodnik są stałymi znakami - są uparci jak diabli, więc muszą trzymać nerwy na wodzy. Ale przy odrobinie kompromisu i docenienia stylu i osobowości drugiej osoby, ich związek może z czasem stać się silniejszy. Jeśli Byk dostanie możliwość spędzenia czasu w samotności i nie będzie musiał szaleć z Lwem w nocnym klubie, ten związek może się udać.

Pan Byk - jaki jest w łóżku?

Mężczyźni spod znaku Byka uwielbiają seks, ale tylko wtedy, gdy są z kimś, kogo kochają. Nie lubią jednorazowych przygód. Byk chce umawiać się ze swoim najlepszym przyjacielem. Byki nie są żądne przygód w sypialni. Może to denerwować niektórych partnerów, ale Byk jest zadowolony z rutyny. To sprawia, że czują się jak w domu.

Byk - horoskop na 2023 rok. Druga szansa od losu

Samotne Byki, które żałują rozstania z partnerem, powinny jeszcze raz przemyśleć swoją decyzję. Gwiazdy zwiastują bowiem powrót utraconej miłości. Może chodzić zarówno o świeżo zakończony związek, jak i o dawno utracone uczucie. W końcu stara miłość nie rdzewieje. W stałych relacjach będzie stabilnie, jeśli tylko Byki będą poświęcać partnerowi czas.

