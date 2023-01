Horoskop dietetyczny pozwala nam poznać mocne i słabe strony w walce ze zbędnymi kilogramami. Za nadmierne przybieranie na wadze odpowiedzialne są bowiem nie tylko nasze geny, ale przede wszystkim brak regularnej aktywności fizycznej oraz złe nawyki żywieniowe.

pozwala nam poznać mocne i słabe strony w walce ze zbędnymi kilogramami. Za nadmierne przybieranie na wadze odpowiedzialne są bowiem nie tylko nasze geny, ale przede wszystkim brak regularnej aktywności fizycznej oraz złe nawyki żywieniowe. Predyspozycje do niskiej aktywności czy spożywania kalorycznych posiłków w dużym stopniu mogą być zaś uzależnione od naszej daty urodzenia

Znak zodiaku podpowiada, co może znacznie utrudniać nam odchudzanie, a co stanie się naszą siłą napędową w walce o wymarzoną sylwetkę. Poznajmy więc najlepszą dietę dla znaku zodiaku, który nam patronuje

Reklama

Horoskop dietetyczny robi furorę. Każdy z nas powinien go znać

Astrologowie twierdzą, że korelacja pomiędzy znakiem zodiaku a przybieraniem na wadze może być znacząca. Z naszego horoskopu urodzeniowego można bowiem odczytać takie informacje jak:

stopień podatności na stres

skłonność do uzależnień

silna lub słaba wola w dotrzymywaniu postanowień

poziom pobudzenia oraz aktywności fizycznej

Te zaś mogą mieć realny wpływ na przybieranie masy albo wręcz przeciwnie - jej utratę. Dlatego marząc o zgrabnej sylwetce, powinniśmy dowiedzieć się, jaka jest najlepsza dieta dla znaku zodiaku, który został nam przyporządkowany.

Nie każdy bowiem będzie w stanie utrzymać wysoki poziom mobilizacji, odżywiając się wyłącznie kiełkami. A to właśnie motywacja jest kluczem do sukcesu, gdy planujemy zmienić własne życie.

Zdjęcie Motywacja to klucz do sukcesu, gdy planuje się zmienić swoje życie na lepsze / 123RF/PICSEL

Sprawdź również: Pij niebieską herbatę. Obniża cholesterol, wspomaga odchudzanie, poprawia pamięć

Dieta a znak zodiaku. Znajomość typu osobowości pozwala zapobiegać chorobom

Zbilansowane posiłki, wzbogacone o substancje odżywcze, których nasz organizm potrzebuje, mogą pomóc zapobiegać chorobom i przeziębieniom poprzez wzmocnienie odporności. Warto więc zapoznać się bliżej z tematem: dieta a znak zodiaku, aby być w stanie przynajmniej częściowo zadbać o odpowiednią profilaktykę.

Co ciekawe, idealny sposób odżywiania dopasowany do znaku zodiaku próbowano określić już w starożytności. Hipokrates na przełomie IV i V w. p. n. e doszukiwał się korelacji pomiędzy znakiem zodiaku a różnymi dolegliwościami, dzieląc ludzi na cztery zasadnicze typy osobowości.

Przypisując je, uwzględniał m.in. temperament, a każdy nosił nazwę utworzoną od jednego z najważniejszych soków ludzkiego organizmu:

krew

flegma

żółta żółć

czarna żółć

Starożytni Grecy do każdego z niniejszych temperamentów dopasowali później żywioł patronujący trzem znakom zodiaku. Na tej podstawie wysnuto zaś konkretne wnioski

Zdjęcie Już Hipokrates zauważył, że wyróżniamy różne typy osobowości / 123RF/PICSEL

Może cię zainteresować: Nie dla nich chleb razowy, soki czy kawa. Przykre dolegliwości ciągną się miesiącami

Typ choleryczny - żywioł ognia (Baran, Lew i Strzelec) - osoby szybko reagujące i energiczne. Na ogół nie brakuje im motywacji, zwłaszcza w miesiącach wiosennych i letnich, gdy przyroda budzi się do życia. W zimie podatne na przewlekłe choroby i przeziębienia.

Typ flegmatyczny - żywioł ziemi (Byk, Panna i Koziorożec) - osoby spokojne, o wolniejszej reakcji, z natury cieszące się dobrym zdrowiem.

Typ sangwiniczny - żywioł powietrza (Bliźnięta, Waga i Wodnik) - osoby porywcze i zacięte, dość inteligentne, ciekawe świata i ludzi. Podatne na choroby układu nerwowego, dolegliwości układu krążenia i układu oddechowego.

Typ melancholiczny - żywioł wody (Rak, Skorpion i Ryby) - osoby nieco depresyjne o dużych skłonnościach do refleksji. Często dotykają ich problemy trawienne.

Najlepsza dieta dla znaku zodiaku. Jak skutecznie się odchudzać?

Mnóstwo osób zmaga się z nawracającym efektem jojo, którego przyczyną najczęściej jest nieprawidłowo dobrana dieta. Aby odchudzanie było skuteczne, należy traktować je jako trwałą zmianę nawyków, a nie chwilowy kaprys. Głodzenie się może jedynie doprowadzić do pogorszenia zdrowia i problemów z żołądkiem.

Zatem, jaka dieta jest najlepsza? Przedstawiamy horoskop dietetyczny dla wszystkich 12 znaków zodiaku.

Dieta a znak zodiaku - Baran (21.03-20.04)

Barany na ogół cieszą się zgrabną sylwetką. Są niecierpliwe i dynamiczne, a ponieważ drzemią w nich niewyczerpane pokłady energii, z reguły chętnie uprawiają sport. Z uwagi na intensywny tryb życia, ich dieta bywa jednak monotonna. Barany powinny uważać na to, aby nie jeść w pośpiechu np. w fast foodach, bo wówczas o nadwagę nietrudno. Przy tak intensywnym trybie życia warto zadbać o dietę bogatą w żelazo . Napoje energetyczne powinny zostać zastąpione przez świeżo wyciskane soki.

Dieta a znak zodiaku - Byk (21.04-20.05)

Byk to znak ziemski, który uwielbia spędzać czas w domowym zaciszu. To zaś sprawia, że jego aktywność fizyczna pozostawia wiele do życzenia. Problemem mogą być również tłuste potrawy, które często przyczyniają się do wzrostu masy ciała. Aby nie doprowadzić do nadwagi czy wysokiego cholesterolu, zodiakalny Byk wcale nie musi rezygnować z jedzenia, które tak uwielbia. Po prostu powinien zamienić wysokokaloryczne posiłki na zdrowsze, intensywnie przyprawione jedzenie.

Zdjęcie Zodiakalny Byk raczej nie wytrzyma długo na diecie skomponowanej w oparciu o produkty, które mu nie smakują / 123RF/PICSEL

Dieta a znak zodiaku - Bliźnięta (21.05-22.06)

Bliźnięta szybko się nudzą, więc ich jadłospis powinien być maksymalnie urozmaicony. Częsty problem tego znaku to podjadanie pomiędzy posiłkami i w nocy, niejednokrotnie na tle nerwowym. Największy problem często leży w psychice tego znaku, który, aby wytrwać na diecie, powinien wystrzegać się zwłaszcza tłustych sosów, serów i pizzy. W tym przypadku warto spożywać duże ilości ziołowych herbat na uspokojenie i wody, a także udać się do psychodietetyka , który pomoże nam zrozumieć pewne schematy zachowań.



Dieta a znak zodiaku - Rak (23.06-23.07)

Raki mogą równie szybko schudnąć jak przytyć. Ich wahania wagi często zaskakują bliskich. Podobnie zresztą jak nowe diety odchudzające, na które decyduje się ten wodny znak zodiaku. Rak powinien jednak uważać na wrażliwy żołądek i wykształcić sobie pewne trwałe nawyki żywieniowe. Służyć będą mu pokarmy bogate w białko, gotowane jarzyny czy zupy. Rozgrzewające posiłki w formie napojów bywają nieocenione zwłaszcza zimą.



Dieta a znak zodiaku - Lew (24.07-23.08)

W przypadku zodiakalnego Lwa skuteczniej będzie odchudzać się z drugą osobą. Ten znak słynie ze skłonności do tycia, ponieważ trudno mu się zmobilizować. Musi mieć więc kompana, który będzie go wspierał w drodze do utraty zbędnych kilogramów. Chociaż może być to trudne, ważne, aby Lew wyrzucił ze swojego regularnego jadłospisu słodycze i białe pieczywo . Powinien zaś wprowadzić do niego jarzyny, takie jak marchew czy buraczki, które dodatkowo poprawią jego krążenie i dodadzą mu energii.



Dieta a znak zodiaku - Panna (24.08-23.09)

Panny nie powinny mieć większych problemów z odchudzaniem, ponieważ są systematyczne i dobrze zorganizowane. Często zdarzają się jednak zaparcia czy dolegliwości żołądkowe, przez które ten znak zodiaku bardzo cierpi. Warto więc zadbać o lekkostrawne produkty w diecie. Zodiakalnej Pannie powinny przysłużyć się zwłaszcza produkty zbożowe oraz mleczne (o ile może je spożywać), a także niewielka ilość orzechów i zdrowych warzyw.

Dieta a znak zodiaku - Waga (24.09-23.10)

Waga to znak pełen sprzeczności. Takie osoby prowadzą więc bardzo nieregularny tryb życia i często mają problem z zachowaniem nienagannej figury. W ich przypadku warto zadbać o więcej snu i mniej destrukcyjnych nawyków, takich jak picie alkoholu czy dużych ilości kawy w ciągu dnia. Do menu warto wprowadzić zdrowe owoce, chude białe mięso, a także ryby lub owoce morza. Kuchnia śródziemnomorska sprzyja odchudzaniu, jeśli tylko jest dawkowana w rozsądnych proporcjach.



Zdjęcie Nocne podjadanie i produkty pełne cukru nie sprzyjają utracie masy ciała / 123RF/PICSEL

Dieta a znak zodiaku - Skorpion (24.10-22.11)

Skorpion woli działać, zamiast dużo mówić o swoich treningach czy diecie. To człowiek czynu, którego do ćwiczeń raczej nie zmotywują motywacyjne programy czy pogawędki o zdrowym stylu życia. Aby był w stanie zmienić się, musi uwierzyć, że dietetyczne jedzenie też może być smaczne. Niezdrowe przekąski, takie jak chipsy czy czekolada , powinien więc zamienić na smaczne maliny czy poziomki. Kebab na grubym cieście warto natomiast zastąpić tortillą z kurczakiem czy domową zapiekanką z dużą ilością warzyw.



Dieta a znak zodiaku - Strzelec (23.11-22.12)

Strzelec atrakcyjny wygląd często stawia na pierwszym miejscu. Z tego powodu nie może znieść przyrostu wagi po czterdziestce, gdy jego metabolizm zaczyna zwalniać. Musi się więc pilnować, unikając słodkich ciast i mącznych kalorycznych dań, które tak uwielbia. Zakazy nie są dla niego żadną wyrocznią. Powinien jeść więc wszystko, ale w rozsądnych ilościach, wprowadzić lekkie treningi rozluźniające, a także wypijać odpowiednią ilość niesłodzonych i niegazowanych płynów .



Dieta a znak zodiaku - Koziorożec (23.12-20.01)

Koziorożce przez większość życia są szczupłe, ponieważ słyną z pracowitości oraz skupienia, które pozwala im z powodzeniem kontrolować wagę. Jeżeli tyją, to na ogół dlatego, że jedzeniem niezdrowych pokarmów odreagowują trudne emocje. Powinny zadbać więc o wzmocnienie umysłu i ciała sokami z jarzyn i owoców. Warto jeść zwłaszcza jarzyny takie jak: buraczki, seler czy papryka. Nie zaszkodzi też od czasu do czasu wypić szklankę zdrowego kefiru czy rozgrzewającego napoju z dodatkiem imbiru .



Dieta a znak zodiaku - Wodnik (21.01-19.02)

Dieta pełnego energii Wodnika musi dostarczać mu siły do codziennych przygód. Nie jest wskazane spożywanie mocno przetworzonych produktów i wzmacniaczy smaku, bowiem u tego znaku zodiaku może to być zgubne. Inny częsty problem to pobłażanie sobie podczas imprez w gronie znajomych. W sytuacjach towarzyskich osobom spod tego znaku będzie trudno pohamować apetyt. Stąd, aby zachować równowagę, warto zadbać o maksymalnie zdrowe, zbilansowane posiłki na co dzień. Przygotowanie sałatki owocowej czy gotowanych warzyw nie jest czasochłonne, a to znacznie lepszy pomysł niż ciągłe zamawianie jedzenia.

Zdjęcie W sytuacjach towarzyskich Wodnikowi trudno będzie się powstrzymać przed spożyciem niezdrowego produktu / 123RF/PICSEL

Dieta a znak zodiaku - Ryby (20.02-20-03)

Zodiakalne Ryby bardzo łatwo ulegają kaprysom i nałogom. Palenie papierosów, picie dużej ilości wina czy uzależnienie od jedzenia na wynos ekspresowo może odbić się więc na ich figurze. Aby nie ulec tendencji do tycia, należy komponować posiłki w taki sposób, aby pozytywnie wpływały na przemianę materii. Cynamon, chude mięso, fasola, dynia czy chrupkie pieczywo to produkty, które warto wkomponować do swojego jadłospisu. Od czasu do czasu nie zaszkodzi również zafundować sobie kuracji oczyszczającej.

Czytaj również: Horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się 23-29 stycznia?

Zobacz także: