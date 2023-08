Spis treści: 01 Horoskop na poniedziałek 28 sierpnia 2023 - Baran

Horoskop na poniedziałek 28 sierpnia 2023 - Baran

W sprawach zawodowych czeka dziś ciebie uznanie ze strony przełożonych. To pozytywnie wpłynie na twoje finanse, jest więc zatem z czego się cieszyć. Podejmiesz dziś współpracę z kimś, kogo będziesz uczył od podstaw. To dla ciebie wyznanie ale również spełnienie. Marzenie o uczniu wreszcie się spełni. Bądź tylko wyrozumiałym nauczycielem.

Horoskop na poniedziałek 28 sierpnia 2023 - Byk

W miłości masz dziś szansę na zrealizowanie swoich celów i zamierzeń. W końcu twoje plany się zrealizują. Możesz wreszcie się zdecydować na to, na co tak długo czekałeś. Zrób to dziś. Samotne Byki szczęścia w miłości dziś mieć nie będą. To nie jest wasz dzień i aby uniknąć rozczarowań miłosnych, szukanie swojej drugiej połowy, zostawcie na inny dzień.

Horoskop na poniedziałek 28 sierpnia 2023 - Bliźnięta

Zrób dziś nowy i dobry plan działania na najbliższy czas, rozpoczynasz dziś bowiem zupełnie nowy projekt i do niego plan działania jest niezbędny. Dbaj o to, by wszystko toczyło się w odpowiedniej kolejności. Tak zapewnisz sukces sobie i całemu zespołowi zaangażowanemu w to przedsięwzięcie. Wieczorem złap oddech w gronie najbliższych.

Horoskop na poniedziałek 28 sierpnia 2023 - Rak

Zrób dziś nowy i dobry plan działania na najbliższy czas, rozpoczynasz dziś bowiem zupełnie nowy projekt i do niego plan działania jest niezbędny. Dbaj o to, by wszystko toczyło się w odpowiedniej kolejności. Tak zapewnisz sukces sobie i całemu zespołowi zaangażowanemu w to przedsięwzięcie. Wieczorem złap oddech w gronie najbliższych.

Horoskop na poniedziałek 28 sierpnia 2023 - Lew

Od samego rana będziesz bardzo surowy dla siebie i dla swoich współpracowników. Może jednak warto zejść o ton niżej? To dla twojego zdrowia będzie lepsze a i tak nie ma o co się tak denerwować. Na szczęście i dla ciebie ale i dla innych, dobry humor wróci już po południu. Twoi domownicy bardzo ci za to podziękują.

Zdjęcie Co przyniesie poniedziałek? Sprawdź horoskop / 123RF/PICSEL

Horoskop na poniedziałek 28 sierpnia 2023 - Panna

Musisz dziś skorzystać z tej możliwości! To wyjazd twojego życia i szansa na lepsze zawodowe jutro. To może mieć ogromny wpływ na twoją dalszą karierę. Czas wolny dziś możesz spokojnie przeznaczyć na rozwijanie swojego hobby. Bardziej się jemu poświęć a kto wie, czy w niedalekim czasie będziesz mógł na tych swoich zainteresowaniach nawet zarabiać dodatkowe pieniądze.

Horoskop na poniedziałek 28 sierpnia 2023 - Waga

Nie baw się czyimiś uczuciami. Ktoś może dziś bardzo potrzebować twojego wsparcia oraz zrozumienia jego sytuacji. Twoje zadanie polega na tym by z tego nie drwić tylko wyciągnąć pomocną dłoń. To nie może być zwyczajowe klepanie po plecach. Działać musisz ostrożnie, by tej osoby nie zrazić, inaczej nie zdołasz jej pomóc.

Horoskop na poniedziałek 28 sierpnia 2023 - Skorpion

Czeka dziś ciebie udany dzień. Na swoje szczęście wyjaśnisz pewne towarzyskie nieporozumienia a nawet poznasz czyjeś sekrety. Zaczniesz się zastanawiać, czy zrobić jakiś użytek z nowo nabytej wiedzy. Dzień ten sprzyja też kupowaniu książek. Ale pamiętaj, że nie tylko się kupuje ale również należy je czytać.

Horoskop na poniedziałek 28 sierpnia 2023 - Strzelec

Zdjęcie Sprawdź horoskop na poniedziałek / Adobe Stock

Twoja miłość nabierze dziś większego znaczenia niż zazwyczaj. Poczujesz się bardziej kochany i potrzebny. Okaż swojej drugiej połowie wdzięczność za to co zrobi dziś dla ciebie. Samotne Strzelce mężczyźni mają dziś szansę na poznanie kogoś, kto może diametralnie zmienić ich życie. Wszystko zależy od tego na ile sobie pozwolicie

Horoskop na poniedziałek 28 sierpnia 2023 - Koziorożec

Nie myśl dziś tylko o pieniądzach i o pracy. Stracisz wiele. Nabierz więcej dystansu do spraw zawodowych a zyskasz lepsze samopoczucie oraz przychylność swoich bliskich. Oni czują się przez ciebie zaniedbani z racji tego, że tak wiele czasu poświęcasz tylko sprawom zawodowym. Zmień priorytety a zobaczysz jakie szczęście ciebie spotka.

Horoskop na poniedziałek 28 sierpnia 2023 - Wodnik

Masz szansę dziś na wygranie w pewnym sporze. Los jest po twojej stronie. Musisz być tylko dobrej myśli. Pozytywne przyciąga pozytywne. Po południu zostaniesz zaproszony na imprezę lub pewne ważne spotkanie, które okaże się być nie tylko towarzyskim ale również zawodowym. Weź udział w rozmowach, których wyniki już niebawem, będą miały ogromny wpływ na twoja dalszą zawodową karierę.

Horoskop na poniedziałek 28 sierpnia 2023 - Ryby

Po pracy dziś koniecznie zaplanuj czas dla swojej rodziny oraz przyjaciół. Nie możesz się wymigać zmęczeniem, gdyż robisz to już od dłuższego czasu. Twoi bliscy są naprawdę warci tego, by dać im z siebie jak najwięcej i nie ma wymówek. Twoja uwaga i troska będą dziś mieć dla nich wszystkich ogromne znaczenie.

