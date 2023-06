Spis treści: 01 Horoskop na poniedziałek - BARAN

Horoskop na poniedziałek - BARAN

Po pracy znajdź dziś więcej czasu niż zwykle na to, by spędzić go ze swoją ukochaną osobą. To bardzo ważne dla przyszłości waszej relacji. Ostatnio nie macie za wiele wspólnych chwil. Dziś musisz koniecznie przerwać tę niedobrą rutynę. Zacznij od wspólnych rozrywek a potem to już samo pójdzie. Tylko się staraj.

Horoskop na poniedziałek - BYK

Może dziś zakończyć się dla ciebie pewna znajomość. Na twoje szczęście to bardzo dobra wiadomość. Okaże się bowiem, że osoba ta bez przerwy kłamała tylko po to, by narażać ciebie na wydatki oraz źle innym mówić o tobie. Z takimi ludźmi nie warto trzymać. Dobrze, że w relacjach międzyludzkich udało ci się zrobić porządek.

Horoskop na poniedziałek - BLIŹNIĘTA

W interesach będzie dziś ci szło wyjątkowo korzystnie. To za sprawą tego, że twoja konkurencja wpadnie w kłopoty. Ale to na ich własne życzenie. Nie opłaca się być pazernym. Ty za to możesz na tym skorzystać. Tylko rób to z głową a na bardzo długo zostaniesz liderem w swojej branży. Nie możesz zmarnować takiej okazji.

Horoskop na poniedziałek - RAK

W pracy kłopoty. Pewna, współpracująca z tobą osoba, nie wywiąże się z obietnic przez co ty, będziesz mieć na głowie jej zadania. Dodatkowo nie licz na jej skruchę czy przeprosiny. Masz nauczkę. Uważnie dobieraj osoby do współpracy. W sprawach miłosnych zaś unikaj plotek i przechwałek. To się może źle skończyć dla twojej relacji a tego byś nie chciał.

Zdjęcie Horoskop / 123RF/PICSEL

Horoskop na poniedziałek - LEW

Po pracy zostaniesz zaproszony na spontaniczną imprezę. Okaże się, że będziesz tam duszą towarzystwa. Nawet ty sam siebie nie poznasz. Nie wiedziałeś, że możesz być tak zabawny. Może to zasługa danego dnia albo zebranego towarzystwa? W każdym razie wiele zyskasz taką postawą i od teraz każdy będzie chciał ciebie mieć na swoich imprezach.

Horoskop na poniedziałek - PANNA

Znajdź dziś czas na to, by dłużej pobyć ze swoimi krewnymi. Nie tylko z domownikami ale i z tą dalszą rodziną. Może też okazać się, że jest ktoś, komu trzeba będzie udzielić pomocy. Konieczne dowiedz się kto to i całym sobą pomóż tej bliskiej osobie. Przecież nie od dziś wiadomo, że warto pomagać.

Horoskop na poniedziałek - WAGA

Musisz dziś działać bardzo ostrożnie. Z racji swojej roztropności lub też zwykłego lenistwa nie sprawdziłeś sprawy i możesz narazić kogoś na kłopoty. Przygotuj się do spotkania z tą osobą bardzo solidnie gdyż tłumaczyć się będziesz musiał bardzo mocno. Na drugi raz sprawdź dokładnie co i jak i wtedy działaj. Nie może tak być, że narażasz dobro innych poprzez swoje własne zaniechania.

Horoskop na poniedziałek - SKORPION

Nie wszystko dziś załatwisz po swojej myśli. Sprawa, na której najbardziej ci zależy, napotka dziś trudności i nie będzie można popchnąć jej do przodu. Ale co się odwlecze to nie uciecze. Zatem prędzej czy później i tak ją załatwisz. Możesz za to skupić się teraz na zupełnie czymś innym co finalnie przyniesie nie tylko zadowolenie ale i korzyści.

Zdjęcie Horoskop na poniedziałek / 123RF/PICSEL

Horoskop na poniedziałek - STRZELEC

W sprawach twojej miłości może dziś dziać się dość sporo ale niekoniecznie korzystnych rzeczy. Wedrze się między was zamieszanie. Każde oczekiwało będzie czego innego ale nikt tego głośno nie powie, przez co rozminiecie się w sposobach, jak spędzić ze sobą czas. Pora na poważna rozmowę i na ustalenie czego tak naprawdę od siebie oczekujecie i co jesteście w stanie dać.

Horoskop na poniedziałek - KOZIOROŻEC

Dzisiejszy dzień może być dla ciebie początkiem czegoś nowego. Głównie dotyczyć to będzie spraw zawodowych. Możesz wejść w nowy biznes i to będzie dobre dla ciebie. Zatem, jeśli ktoś złoży ci dziś biznesową propozycję, warto się nad nią pochylić bo może ci ona przynieść naprawdę spore profity.

Horoskop na poniedziałek - WODNIK

Trochę ostatnio nadużywasz używek. Nie przesadź dziś z nimi bo może się to dla ciebie bardzo źle skończyć. Głównie chodzi o twój stan zdrowia, brakuje ci odpoczynku, ale też o to, że pod wpływem alkoholu możesz powiedzieć zbyt wiele tajemnic i tym samym zrobisz sobie wrogów z przyjaciół. Bądź dziś bardzo ostrożny.

Horoskop na poniedziałek - RYBY

Wybierzesz się dziś razem ze swoimi przyjaciółmi na zakupy. To będzie bardzo udany czas dla wszystkich ale ty, zwłaszcza, musisz się mieć na baczności. Nie możesz zbyt wiele wydać. Pamiętaj o tym. Zachowaj umiar. Nie wiesz, czy jeszcze na dniach, nie będziesz miał czasem niespodziewanych wydatków, przecież wszystko się może zdarzyć

