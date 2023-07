Spis treści: 01 Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r. - BARAN

02 Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r - BYK

03 Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r - RAK

05 Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r - LEW

06 Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r. - PANNA

07 Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r. - WAGA

08 Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r. - SKORPION

09 Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r. - STRZELEC

10 Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r. - WODNIK

12 Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r. - RYBY

Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r. - BARAN

Dzisiaj przed tobą, Baranie, bardzo udane, ale przede wszystkim bardzo owocne rozmowy dotyczące twojej sfery zawodowej. Czekają cię spore zmiany zaraz po weekendzie. Przygotuj się!

Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r - BYK

Dzisiejsze, Byku, rozmowy z partnerem nie będą zadowalające. Możesz być rozczarowany po tym, co usłyszysz. Czeka cię weekend pełen wahań i przemyśleń.

Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r - BLIŹNIĘTA

Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r - RAK

Jeśli postarasz się, Raku, być w stosunku do siebie bardziej krytyczny, a jednocześnie zaczniesz się liczyć z innymi - ominą cię różne nieprzyjemności.

Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r - LEW

Dzisiejszy dzień będzie sprzyjał nawiązywaniu nowych zawodowych znajomości oraz zdobywaniu cennych informacji. Minusem będzie fakt, że praca się przeciągnie do późna.

Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r. - PANNA

W kwestiach miłosnych nie podejmuj dzisiaj, Panno, ważnych decyzji - możesz mieć skłonności do złej oceny sytuacji. Szybko możesz żałować tego, co postanowisz.

Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r. - WAGA

Szczęście będzie ci dopisywało, Wago, przez cały dzień. Wykorzystaj je i powróć do odkładanych planów, które do tej pory wydawały się zupełnie niemożliwe do zrealizowania.

Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r. - SKORPION

W sprawach związanych z uczuciami masz szansę, Skorpionie, dokonać czegoś, o czym od dawna marzysz, czyli odważysz się i umówisz na randkę z nowo poznaną osobą...

Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r. - STRZELEC

W sprawach zawodowych będziesz dzisiaj napotykać niespodziewane utrudnienia. Przez cały dzień będą się piętrzyć drobiazgi, które w końcu mogą wywołać lawinę.

Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r. - KOZIOROŻEC

W sferze uczuć nie możesz dzisiaj liczyć na ani taryfę ulgową, ani na to, że coś samo się załatwi za ciebie. Nie unikaj odkładanej rozmowy, wiele nieporozumień zdołasz wyjaśnić.

Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r. - WODNIK

Dzisiaj, Wodniku, dość sprawnie i szybko uda ci się uporać z obowiązkami w pracy. Jest duża szansa skończyć wszystko, co ważne i pilne przed weekendem!

Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r. - RYBY

Jeśli twój partner, Rybo, nie ma ochoty wyjechać z tobą i wspólnymi znajomymi na weekend, nie nalegaj. To jego wybór i prawo, które trzeba uszanować...