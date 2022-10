Spis treści: 01 Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - BARAN

02 Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - BYK

03 Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - RAK

05 Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - LEW

06 Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - PANNA

07 Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - WAGA

08 Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - SKORPION

09 Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - STRZELEC

10 Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - KOZIOROŻEC

11 Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - WODNIK

12 Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - RYBY

Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - BARAN

Szykuj się Baranie na tydzień pełen wrażeń i emocji. Twój partner ma w zanadrzu masę niespodzianek. Zaczniecie od wspólnego wyjazdu gdzieś za miasto na łono natury. Spodziewaj się na tym wyjeździe podarku w postaci drogiego pierścionka. Może to pora na zaręczyny? O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat twoich relacji z innymi znakami zodiaku? Będziesz dobrze się czuł w towarzystwie trygonu Ziemi, czyli Byków, Panien i Koziorożców.

Czytaj również: Najmniej wierny znak zodiaku. Bliźnięta? Też, ale ktoś jest jeszcze gorszy

Reklama

Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - BYK

Nie oceniaj z góry postępowania swojego partnera. Może był w tym jakiś ukryty cel. Spójrz na siebie, by nie uniknąć rozczarowania. Zadbaj o dobre relacje z kobietami z rodziny twego partnera, zwłaszcza z tymi z trygonu Ziemi, czyli Byk, Panna, Koziorożec.

Zdjęcie Horoskop miłosny na 1-6 listopada 2022 r. / 123RF/PICSEL

Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - BLIŹNIĘTA

Stoi przed wami mnóstwo szans, które mogą odmienić wasze życie o sto osiemdziesiąt stopni. Chwytajcie okazje od razu, by nic nie przeciekło wam przez palce. Kieruj się dobrymi emocjami, a osoby z trygonu Wody, jak Raki czy też Ryby również dobre emocje tobie okażą.

Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - RAK

Staraj się drogi Raku poświęcić jak najwięcej czasu swoim najbliższym członkom rodziny. Wspólne obiady i kolacje to bardzo dobra opcja, a i ukochany będzie wniebowzięty. Nie daj się wykorzystywać swoim dawnym partnerom, zwłaszcza spod znaku Skorpiona. Zakończ tę relację raz na zawsze.

Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - LEW

Wspólna radość o poranku, kawa i śniadanie? Zadbaj o ten stan na najbliższy tydzień, a życie wasze będzie cudowne i pełne miłosnych uniesień. Nie warto robić sobie furtki bezpieczeństwa u znaków, które kiedyś ci podpadły, zwłaszcza Baranów i Strzelców.

Czytaj też: Dosłownie wysysają z nas energię życiową. Typowe zachowania wampira energetycznego

Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - PANNA

Pozwól, droga Panno, na spełnianie marzeń swojemu partnerowi. Część z nich będzie również twoim udziałem. Miej tylko pieczę nad pieniędzmi, by nie wydać za dużo. Unikaj Panno, Koziorożców, będą chciały pożyczać, ale nie będą kwapiły się do oddania, nie tylko pieniędzy.

Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - WAGA

Nie wdawaj się w konflikty z partnerem, bo inaczej tydzień będzie jak rollercoaster. Raz na wozie, a raz pod nim, ani chwili wytchnienia. Zbytnia pewność siebie prowadzi do upadku. Uważaj na pseudo przyjaźnie ze Strzelcami.

Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - SKORPION

Masz wszystkie atuty w ręku, by czynić wasz związek najszczęśliwszym na świecie. Nie daj sobie wmówić, że jest inaczej bo wszystko popsujesz. Nie blokuj się poprzez opinie innych osób. Niech osoby spod znaku Wag i Wodników trzymają się, drogi Skorpionie, od ciebie z daleka.

Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - STRZELEC

Schowaj fochy głęboko na dno szuflady. Przed wami piękne i słoneczne dni, wykorzystaj je na dawanie sobie wspólnie radości i okazywanie miłości. Nie wyjawiaj wszystkich tajemnic, zwłaszcza znakom z trygonu Wody, czyli Rakom, Rybom czy też Skorpionom, one nie potrafią dochować tajemnicy.

Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - KOZIOROŻEC

Nie zwalniajcie tempa w swoim umiłowaniu. Nie szukajcie też okazji, bo okazja to droga na skróty. Pielęgnujcie swoje uczucie, a wszytko co złe, szybko odejdzie. Wspólny wypad do kina z parą spod znaku Raka dobrze zrobi waszym związkom. Spotykajcie się z tylko prawdziwymi przyjaciółmi.

Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - WODNIK

Dobra rada od starszego członka rodziny czasami czyni cuda. Starsi mają większe doświadczenie w relacjach partnerskich i warto z nich czerpać, gdy widzimy czarne chmury na horyzoncie. Barany i Lwy mogą skoczyć za tobą w ogień, jeśli tylko uwierzą w sens misji, jaką mają spełnić.

Horoskop miłosny [1-6.11.2022 r.] - RYBY

Zwycięstwo nad przeciwnościami losu i fałszywymi doradcami jest w zasięgu ręki. Wystarczy ją wyciągnąć i przyjąć szanse, jakie daje los, zwłaszcza w związkach, które obecnie przechodzą trudne chwile. Samotne Raki, droga Rybo, niosą pocieszenie, umieją tak samo odczytywać emocje, jak i ty.





***