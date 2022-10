Szczęścia nam w tym tygodniu nie zabraknie. Szczególnie wybijają się dwa dni

Ten tydzień będzie miał dla nas kilka niespodzianek, które jednak przyjmiemy z otwartymi rękami. Nie będzie dla nas problemem mierzenie się z nowościami, nawet na niespodziewane zmiany nie będziemy reagować nerwowo. A konkretnie - czego może spodziewać się każdy ze znaków zodiaku?

Horoskop tygodniowy dla Barana

Najszczęśliwszy dzień: wtorek, 1 listopada

To może być ten moment! Moment na zrobienie tego, z czym nosisz się od dłuższego czasu, ale albo nie miałeś odwagi, albo czasu, albo okoliczności nie sprzyjały. Pierwsza kwadra Księżyca w Wodniku przyniesie same dobre niespodzianki. Jeśli jesteś w trakcie jakieś zmiany, zdrowienia, terapii i ostatnie miesiące były dla ciebie po prostu trudne, teraz poczujesz ulgę - przyniosą ci ją najbliżsi ci ludzie.

Horoskop tygodniowy dla Byka

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Wtorek, 1 listopada

Czy już widzisz dobre rzeczy i zmiany in plus, które dzieją się w twoim życiu miłosnym? Przyjrzyj się dobrze. W tym tygodniu do tego szczęścia dołączy też spora dawka dobrych chwil zawodowych - czas skupić się na karierze. Będą dobre niespodzianki! Może ciekawa propozycja, może podwyżka - cokolwiek to będzie, poczujesz radość i wdzięczność.

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Wtorek, 1 listopada

Energia Wodnika naprawdę rządzi wszystkimi sprawami dotyczącymi szczęścia w twoim życiu. W tym tygodniu otrzymasz zaskakującą wiadomość, która pomoże ci ponownie poświęcić się temu, do czego dążyłeś tak długo i co wciąż pozostaje w sferze marzeń. Retrogradacja Marsa w twoim znaku spowalnia bieg wydarzeń, ale wydaje się, że to wystarczy, abyś mógł złapać szczęśliwe okazje, które zmierzają w twoją stronę.

Horoskop tygodniowy dla Raka

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Sobota, 5 listopada

Życie nauczyło cię już, że im bardziej jesteś prawdziwy i szczery, tym bardziej los działa na twoją korzyść. W tym tygodniu szczęście będzie się do ciebie uśmiechać, a nawet możesz spodziewać się jednego wyjątkowo szczęśliwego impulsu. Pojawią się, dzięki obecnej w twoim znaku Wenus, nowe, nieoczekiwane możliwości, które mogą mieć zdecydowany wpływ na zmiany w twoim życiu.

Zdjęcie horoskop / 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy dla Lwa

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Sobota, 5 listopada

W tym tygodniu twoja uwaga zwrócona będzie w kierunku romantycznych relacji. Cała energia Skorpiona sprawi, że z większą uwagą pochylisz się nad tym, jak wyglądają relacje i atmosfera w twoim domu. To obszar, któremu jesteś winien uwagę i dobrze o tym wiesz - od jakiegoś czasu szukasz pomysłu i możliwości na jego poprawę. Wygląda na to, że gwiazdy będą ci sprzyjać i nareszcie dokonasz zmiany, której potrzebujesz ty i twoja rodzina.

Horoskop tygodniowy dla Panny

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Wtorek, 1 listopada

Najważniejsze jest dla ciebie zdrowie. Patrzysz na nie holistycznie, nie ograniczasz się tylko do prostych rozważań na temat tego, co zdrowe, a co nie. W tym tygodniu czeka cię zmiana, która w końcu pomoże ci odnaleźć styl życia, którego tak długo szukałeś. Zrozumiesz, że to od zdrowego umysłu zaczyna się zdrowe ciało, nie na odwrót.

Horoskop tygodniowy dla Wagi

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Wtorek, 1 listopada

Mówienie prawdy może być trudne, zwłaszcza gdy nie wiesz, jak zareagują inni lub co się zmieni po tym, jak podzielisz się z innymi swoją szczerą opinią. Wciąż próbujesz osiągnąć w tej kwestii stan, który byłby dla ciebie najbardziej komfortowy i może teraz nie wszystkie dobre rzeczy, których szukasz.





Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Sobota, 5 listopada

Poczujesz teraz swego rodzaju poruszenie w swoim życiu. Głowa otworzy się na nowe, zauważysz, ile przed tobą możliwości rozwoju. Poczujesz, że wszystko zaczyna ci się dobrze układać w głowie, zmieni się (in plus) twoje spojrzenie na świat. W tym tygodniu Wenus, planeta miłości, ale także finansów i nieruchomości, spotyka Urana w Byku, co zwiastuje szczęście w finansach.



Zdjęcie Horoskop na 2021 rok / 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Wtorek, 1 listopada

Umiejętność skutecznego komunikowania się pozwala ci stworzyć życie, którego naprawdę pragniesz. Saturn niedawno stał się bezpośrednio w Wodniku, który rządzi wszystkimi tematami komunikacji i teraz, gdy w tej konfiguracji pojawia się też Księżyc, otrzymasz zaskakujące wiadomości. Szczęście jest na horyzoncie, nawet jeśli wydaje ci się teraz, że świat wali ci się na głowę.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Sobota, 5 listopada

Wszechświat namawia cię do spojrzenia świeżym okiem na ludzi w twoim życiu. Spróbuj dostrzec w nich wartość, którą wnoszą. Jeśli ostatnio skupiałeś uwagę na swoim związku, teraz skoncentruj się bardziej na przyjaciołach i rodzinie. Ludzie w twoim życiu są tym, co sprawia, że twoje doświadczenie tej ziemskiej podróży jest tym, czym jest i chociaż praca czasami wydaje się najważniejszą rzeczą, pamiętaj, że to ludzie, których nigdy nie można zastąpić, są wartością nadrzędną.

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Piątek, 4 listopada

Przy tak dużej ilości energii Skorpiona otrzymasz ogromny szczęśliwy impuls do swojej kariery. Prawdopodobnie gdzieś na horyzoncie zobaczyłeś szczyt, o którym marzysz, teraz, gdy Wenus w Skorpionie i Uran w Byku przeciwstawiają się sobie, nadszedł czas na ekscytujące zmiany w twoim życiu. Po prostu bądź otwarty i wiedz, że wraz z pojawieniem się Księżyca w pierwszej kwadrze w twoim znaku, masz pełne wsparcie, aby zrobić ten następny krok.



Horoskop tygodniowy dla Ryb

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Niedziela, 6 listopada

Cała energia Skorpiona, który teraz rządzi na niebie, skoncentruje się teraz na tej części twojego życia, która odpowiada na szczęście. Poczujesz ożywienie w sferze życiowych doświadczeń. Podróże, edukacja, relacje - to będzie cię teraz zajmowało. Twoją specjalnością jest myślenie nieszablonowe, więc na spokojnie wykorzystasz wszelkie możliwości, jakie postawi przed tobą los.

