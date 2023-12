Horoskop tygodniowy ogólny na 25-31 grudnia 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy dla Barana

W tym tygodniu zwolnij tempo. W pracy miej luz i pozwól sobie wypocząć, inaczej nie wytrzymasz napięcia. Zajęte Barany dadzą się wciągnąć do wspólnej zabawy i pozwolą, aby partner pokierował ich planami. Wolne zaś rzucą się w wir szalonych przygód, bo będą miały potrzebę mocnych wrażeń. W weekend nie siedź w domu.

Horoskop tygodniowy dla Byka

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie relaksowi. W pracy będziesz miał ochotę postawić na swoim, ale zaraz po świętach nikt nie będzie wypełniał twoich poleceń. Odpuść! Zajęte Byki mogą liczyć na dobry czas, bo pogodzą się z kimś z rodziny, a partner unikał będzie trudnych dyskusji. Wolne zaś wystraszą się presji ze strony adoratora i zaszyją w domowym zaciszu.

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

Świąteczna aura zachęci cię do większego lenistwa. W pracy trudno ci będzie skupić się na tym, co masz do roboty, bo myślami będziesz już przy zbliżającym się sylwestrze. Zajęte Bliźnięta wybaczą partnerowi drobne potknięcia i okażą mu więcej czułości, która na nowo zbliży ich do siebie. Wolne zaś będą poznawać ludzi, a wśród nich pojawi się ktoś na gorący romans, który zapamiętają na długo.

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy dla Raka

W tym tygodniu warto przygotować się na nowości i nie trzymać sztywnego planu. W pracy będziesz miał dostęp do cennych informacji, które warto wykorzystać. Zajęte Raki będą bardziej obiektywne w ocenie postępowania partnera. Jeśli uznasz, że robi on coś złego nie zawahasz się nazwać rzeczy po imieniu, a powstrzymasz go przed popełnieniem nietaktu. Wolne zaś będą szukać nowych znajomych.

Horoskop tygodniowy dla Lwa

To będzie sympatyczny tydzień. W poniedziałek i wtorek będziesz intensywnie gościł i cieszył się radością mijających chwil. Od środy żwawo pójdziesz do roboty i poradzisz sobie z każdą trudną sprawą, bo będziesz w dobrym nastroju. Wolne Lwy zupełnie niespodziewanie poznają kogoś, kto od razu wpadnie im w oko W weekend będzie szansa uczestniczyć w większej imprezie towarzyskiej. Skorzystaj z niej!.

Horoskop tygodniowy dla Panny

Początek tygodnia nieco leniwy, ale już od środy będziesz musiał intensywnie pracować, żeby wyrobić się z robotą do końca tygodnia. Zajęte Panny mogą mieć czasami wrażenie, że partner je wykorzystuje i zaczną podchodzić do niego bardziej asertywnie. Wolne zaś będą miały dobry czas na spotkania z nowymi i ciekawymi osobami. W weekend możesz liczyć na udaną zabawę.

Horoskop tygodniowy dla Wagi

Astrologia Masz tę cyfrę w dacie urodzenia? Jesteś w gronie ludzi wyjątkowych Początek tygodnia upłynie na nic nie robieniu i cieszeniu się atmosferą świąt. W pracy wyznaczysz sobie odpowiednie zadania, które nie za bardzo cię zmęczą, bo nie masz na to ochoty. Zajęte Wagi powinny uważać, aby nie przesadzać z krytykowaniem zachowań partnera, bo nie potrzebnie popsują dobrą atmosferę, która im może towarzyszyć przez cały tydzień. Wolne zaś dadzą się wyciągnąć na randkę komuś, kto zapragnie ich uwieść.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

Grudniowa aura pomoże ci wygrzebać się z dołka finansowego. W pracy weźmiesz sobie do serca rady doświadczonych i wpływowych osób i wykorzystasz je w swoim biznesie. Zajęte Skorpiony powinny uważać na słowa, bo mogą zepsuć to, co udało im się odbudować. Wolne zaś poprzez zbyt długie wahanie stracą ciekawą znajomość. W weekend możesz liczyć na dobrą zabawę.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

Aura tego tygodnia przywoła do ciebie przyjaciół. W pracy dobre rady pozwolą ci uniknąć problemów i nadmiaru obowiązków. Zajęte Strzelce mogą być nieco marudne i zmęczone nadmiarem gości, ale już od środy będziesz mógł spokojnie zbierać siły na nadchodzący weekend podczas którego nie zabraknie zabawy. Wolne zaś dadzą się wciągnąć flirt, który zupełnie niespodziewanie może mieć ciąg dalszy.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

W tym tygodniu będziesz dobrej myśli i przestaniesz się przejmować głupotami na które nie masz wpływu. W pracy niewiele będzie do roboty, raczej uzupełnianie zaległości, jeśli takowe będą. Zajęte Koziorożce zaczną bardziej rozumieć czego potrzebują do szczęścia i odważnie zakomunikują to partnerowi. Wolne zaś rozwiną skrzydła i pozwolą się ponieść miłości, która ich spotka. .

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

Grudniowa aura przyniesie przyjemne chwile w czasie których będziesz mógł pielęgnować dobre relacje z innymi ludźmi. W pracy nie będziesz miał ochoty się przepracowywać i zrobisz tylko to, co do ciebie należy. Zajęte Wodniki chętnie zrobią to, o co poprosi ich partner i będą starały się zachować jak najlepszą atmosferę. Wolne zaś na koniec roku mają szansę spotkać na swojej drodze bratnią duszę.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

Aura tego tygodnia sprawi, że energicznie zajmiesz się pracą, nie tylko tą zawodową, ale też domowymi obowiązkami, które na ciebie spadną. Zajęte Ryby mogą się denerwować mądrościami partnera, które będzie on aktywnie wyrażał w towarzystwie innych. Wolne zaś staną się odważniejsze, niż zwykle i zaproszą na randkę kogoś, kto już od dawna siedzi im w myślach.

