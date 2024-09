To mężczyzna o artystycznej duszy i dużej mobilizacji do działania. Znasz takiego?

Otwarty na ludzi i nowe wyzwania. Gotowy do pracy w zmiennych warunkach, nie lubi monotonii i nie czuje potrzeby stabilizacji. Ireneusz to mężczyzna, którego aktualnie trudno spotkać, bo to imię niemal przestało być używane. Dlaczego więc warto je nadać synowi? Zobacz!