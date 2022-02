Co wydarzy się w najbliższych dniach? Co czeka nas w pracy? Czy możemy liczyć w związkach na nowe doznania, a może powinniśmy przygotować się na nadchodzące problemy? Sprawdźcie horoskop tygodniowy od wróżki Anne.

Horoskop tygodniowy na 21-27 lutego 2022 r. - BARAN

Zdjęcie Baran 22.03 - 21.04 / 123RF/PICSEL

W pracy małe zmiany. Przestaniesz robić to, co do tej pory było nudne. Zaczniesz też urywać się wcześniej, aby móc spędzić więcej czasu z bliskimi. Zajęte Barany dadzą sobie szansę na odbudowanie tego, co zostało zepsute. Wolne natomiast nie poznają nikogo interesującego. W weekend najlepiej odpocznij w domowym zaciszu.



Czytaj również: Znaki zodiaku, które się nie starzeją

Reklama

Horoskop tygodniowy na 21-27 lutego 2022 r. - BYK

Zdjęcie Byk 22.04 - 21.05 / 123RF/PICSEL

Byki w pracy zwolnią tempo. Wkradnie się małe lenistwo, ale nikomu nie będzie ono przeszkadzać. Zajęte Byki wprowadzą do swojego związku lepszą atmosferę. Wszelkie nieporozumienia odejdą w niepamięć. Wolne Byki czeka podróż do przeszłości. Przypomną sobie o kimś, kogo kiedyś kochały.



Horoskop tygodniowy na 21-27 lutego 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Zdjęcie Bliźnięta 21.05 – 20.06 / 123RF/PICSEL

Bliźnięta w tym tygodniu nie zmarnują żadnej okazji, aby się rozwijać - podnieść umiejętności, awansować. Zajęte Bliźnięta muszą zmienić dotychczasowe podejście do partnera, jeśli zależy im na lepszym porozumieniu. Wolne Bliźnięta mogą liczyć na ciekawe spotkanie z kimś, kto je zauroczy. Powinny tylko zmienić swój stały schemat - np. pójść do pracy inną drogą.



Horoskop tygodniowy na 21-27 lutego 2022 r. - RAK

Zdjęcie Rak 21.06- 22.07 / 123RF/PICSEL

W pracy Raki mogą podjąć kilka nierozsądnych decyzji. Zajęte Raki będą nieustannie myśleć o większej bliskości z partnerem. Wolne zaś spotkają kogoś, kto będzie nimi zachwycony. Nie bój się iść na całość! To będzie tydzień szalonych pomysłów.

Horoskop tygodniowy na 21-27 lutego 2022 r. - LEW

Zdjęcie Lew 23.07 - 23.08 / 123RF/PICSEL

Lew będzie w tym tygodniu mocno zajęty. W pracy czeka na niego więcej spotkań i delegacji oraz szkoleń. Zajęte Lwy będą musiały rozwiązać pewne problemy z przeszłości, które pojawią się nagle. Wolne mogą liczyć na ciekawe spotkanie w pracy. Ktoś zajmie dużo miejsca w ich myślach. W weekend zadbaj o siebie.



Horoskop tygodniowy na 21-27 lutego 2022 r. - PANNA

Zdjęcie Panna 24.08-23.09 / 123RF/PICSEL

Panny powinny być bardziej asertywne. W środę czeka cię trudna rozmowa z szefem. Zajęte Panny nie będą narzekać na brak namiętności. Wolne na swojej drodze spotkają kogoś, kto zaprzątnie ich myśli. W weekend dotrą do ciebie cenne informacje.



Horoskop tygodniowy na 21-27 lutego 2022 r. - WAGA

Zdjęcie Waga 3.09 -22.10 / 123RF/PICSEL

W tym tygodniu będziesz mieć ogrom spraw do załatwienia. Najpierw tych urzędowych, a później bankowych. W pracy potrzebujesz wprowadzić nowe uzgodnienia. Zajęte Wagi staną się bardziej troskliwe i chętne do pomocy. Wolne zaś będą nawiązywać ciekawe znajomości w sieci.



Horoskop tygodniowy na 21-27 lutego 2022 r. - SKORPION

Zdjęcie Skorpion 23.10-22.11 / 123RF/PICSEL

W pracy Skorpiony będą mieć więcej dodatkowych obowiązków. Zajęte Skorpiony przestaną się wstydzić swoich pragnień. W piątek zaproś partnera na romantyczną randkę. Wolne mogą liczyć na ciekawą znajomość z kimś, kto je doceni. W weekend zrób coś szalonego.



Horoskop tygodniowy na 21-27 lutego 2022 r. - STRZELEC

Zdjęcie Strzelec 23.11-23.12 / 123RF/PICSEL

Czas na zmiany - zaczniesz bardziej zwracać uwagę na ciuchy. Wymienisz garderobę. W pracy koledzy i koleżanki zaczną przypatrywać się tobie i szeptać o przyczynie twojej nagłej zmianie. Zajęte Strzelce mogą mieć problem w związku wynikające z pewnego nieporozumienia. Wolne zapomną o niepowodzeniach i wyruszą z nową energią na podbój.



Horoskop tygodniowy na 21-27 lutego 2022 r. - KOZIOROŻEC

Zdjęcie Koziorożec 22.12 -19.01 / 123RF/PICSEL

W tym tygodniu pozwól sobie na więcej luzu. W pracy nikt nie będzie kontrolował twoich poczynań. Zajęte Koziorożce poczują się bardziej kochane. Wolne zaś pozwolą sobie na odnowienie kontaktu z kimś z przeszłości. W weekend skupisz się na rozwijaniu hobby.



Horoskop tygodniowy na 21-27 lutego 2022 r. - WODNIK

Zdjęcie Wodnik 21.01-20.02 / 123RF/PICSEL

W pracy mogą pojawić się pewne propozycje. Podejdź do nich ostrożnie. Zajęte Wodniki powinny być bardziej oryginalne. Przestać tylko obiecywać, a zacząć działać. Wolne zaś odpuszczą sobie poszukiwania miłości.



Horoskop tygodniowy na 21-27 lutego 2022 r. - RYBY

Zdjęcie Ryby 18/19. 02 - 20/21.03 / 123RF/PICSEL

To będzie miły tydzień dla Ryb. W pracy usłyszysz pochwały. A w środę czeka cię spotkanie z wpływowym człowiekiem, który zaproponuje ci współpracę. Zajęte Ryby będą bardziej skore do zwierzeń. Wolne będą szukać miłości w sieci. W weekend uświadomisz sobie, co jest naprawdę dla ciebie ważne.

***

Czytaj również:

Znaki zodiaku najpotężniejszych kobiet

Oto imiona, których Polacy nie lubią

Horoskop arabski: jakim kochankiem jest twój partner?