Alternatywa dla ziemniaka. Doskonale wpływa na układ trawienny

Topinambur znany również jako karczoch jerozolimski czy też słonecznik bulwiasty to pyszne i zdrowe warzywo, które w ostatnich latach cieszy się rosnącą popularnością. Często mylimy je z imbirem lub kurkumą, jednak w rzeczywistości jest on spokrewniony ze słonecznikiem. Smak topinamburu jest często porównywany do ziemniaka z lekko orzechowym i słodkim aromatem. Niektórzy twierdzą, że w smaku przypomina karczocha.

Mimo że jest często kojarzony z Bliskim Wschodem, w rzeczywistości pochodzi z Ameryki Północnej, gdzie dla rdzennych mieszkańców stanowił ważne źródło pożywienia. Cenili oni to warzywo za wartości odżywcze oraz brak szczególnych wymagań glebowych. Obecnie topinambur uprawiany jest na całym świecie, a coraz większą popularność zdobywa w Europie.

Zdjęcie Topinambur to warzywo bulwiaste o lekko słodkawym i orzechowym smaku / 123RF/PICSEL

Balsam na układ trawienny, czyli właściwości topinamburu

Jedną z kluczowych zalet topinamburu jest wysoka zawartość inuliny, czyli niskokalorycznego cukru, który może być traktowany jako zamiennik tłuszczu. Nie jest ona trawiona w przewodzie pokarmowym, dlatego pełni funkcję błonnika. Inulina bardzo korzystnie wpływa na funkcjonowanie organizmu człowieka, m.in.:

odpowiada za prawidłowy poziom rozwoju mikroflory jelitowej,

reguluje pracę jelit i chroni przed zapaleniami,

zmniejsza poziom insulinoodporności,

wspomaga kurację cukrzycy typu 2,

obniża poziom cholesterolu we krwi.

Zawarty w topinamburze błonnik sprawia, że jest on doskonałym warzywem dla osób dbających o linię. Pomaga oczyścić organizm z toksyn, a także wspomaga odchudzanie poprzez powodowanie poczucia sytości.

Topinambur jest również bogatym źródłem żelaza, które jest odpowiedzialne za prawidłową produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny. Dzięki temu zapobiega anemii, a także niweluje uczucie zmęczenia, wspiera walkę z wolnymi rodnikami, a także wspomaga układ odpornościowy. W topinamburze znajdziemy również dużo potasu, który reguluje ciśnienie krwi, a także jest kluczem do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i mięśniowego. Warzywo to zawiera również witaminy z grupy B, a w szczególności witaminę B3, która również przyczynia się do regulowania układu nerwowego i doskonale wpływa na naszą koncentrację.

Zastosowanie w kuchni. Jak go przygotować?

Z topinamburem możemy w kuchni postępować tak, jak z każdym innym warzywem bulwiastym. Może być on smażony, gotowany, czy też pieczony. Wiele osób lubi jeść go na surowo, krojąc bulwę w cienkie plastry.

Zdjęcie Topinambur to wspaniała alternatywa dla ziemniaka / 123RF/PICSEL

W internecie można znaleźć wiele przepisów z wykorzystaniem tego niepozornego warzywa. Może być on składnikiem zup, gulaszów, czy też sałatek. Może także stanowić dodatek do mięs, a w wielu przepisach jest używany jako substytut ziemniaków. To rozwiązanie idealne dla osób, które chcą ograniczyć spożycie węglowodanów

