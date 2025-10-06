Mają je nawet szczupłe i zadbane kobiety. Tak możesz im zapobiegać
Znasz to uczucie, kiedy o poranku widzisz jedynie opuchniętą twarz i przyklapnięte włosy? Do tego spodnie znów wydają się zbyt ciasne, a kolor bluzki podkreśla bladą cerę. Mimo dobrego nastawienia nastrój błyskawicznie się pogarsza, a wszystko wokół zaczyna irytować. Współczesne kanony piękna potrafią wpędzić w kompleksy nawet zadbane i zdrowo wyglądające kobiety, nie mówiąc o osobach, które nie mają szczupłej sylwetki czy ostrych rysów twarzy. Psychologowie ostrzegają, że ciągła presja dotycząca standardów piękna może wyniszczająco działać na psychikę i zaburzać poczucie własnej wartości. Jak pokochać siebie i swoje ciało, kiedy zewsząd otaczają nas komunikaty o płaskim brzuchu i jędrnych pośladkach bez cellulitu? Poznaj kilka metod, dzięki którym zyskasz więcej pewności siebie.
Spis treści:
- Przestań porównywać się z innymi
- Noś ubrania, w których dobrze się czujesz
- Przestań korzystać z mediów społecznościowych
- Skup się na tym, co możesz zmienić w wyglądzie
- Dbaj o swoje ciało
- Otaczaj się ludźmi, którzy poprawiają ci nastrój
- Skup się na życiu wewnętrznym i więcej czytaj
Przestań porównywać się z innymi
Wokół masz szczupłe koleżanki, które chętnie korzystają z usług kosmetyczek i fryzjerek? A może twoja siostra dopiero co urodziła dziecko, a już nie widać, że w ogóle była w ciąży? Badania pokazują, że nawet w dorosłości zazdrościmy innym kręconych włosów, pięknego uśmiechu czy zgrabnych nóg. Znacznie rzadziej dostrzegamy za to mankamenty urody. Takie postrzeganie innych obniża poczucie własnej wartości i prowadzi do kompleksów, często nieuzasadnionych. Zamiast porównywania skup się na sobie i znajdź cechy wyglądu, które ci się podobają.
Noś ubrania, w których dobrze się czujesz
Moda nie zawsze idzie w parze z wygodą i rzadko kiedy jest korzystna dla osób o bardziej masywnej budowie ciała. Dlatego nie ulegaj trendom i wybieraj ubrania, w których dobrze się czujesz. Pamiętaj, że kilka efektownych dodatków może diametralnie zmienić twój wygląd, np. ekstrawaganckie kolczyki, elegancka marynarka w intensywnym kolorze albo ciekawe buty.
Przestań korzystać z mediów społecznościowych
Częste korzystanie z mediów społecznościowych jest zgubne dla psychiki. Oglądanie wyfiltrowanych i wyidealizowanych kadrów z życia celebrytów może dawać złudne poczucie, że tylko ty nie masz interesującego życia i wyglądu top modelki. Pamiętaj, że nawet twoi znajomi mogą nakładać na zdjęcia filtry upiększające. Każdy z nas wybiera ujęcia, na których wygląda najkorzystniej, ale to nie odzwierciedla rzeczywistości ani codziennych problemów. Psychologowie dają jasny sygnał - jeśli chcesz zadbać o psychikę i poczucie własnej wartości - odinstaluj z telefonu aplikacje mediów społecznościowych.
Skup się na tym, co możesz zmienić w wyglądzie
Zamiast frustrować się niskim wzrostem czy kształtem nosa, skup się na tym, co rzeczywiście możesz zrobić z wyglądem. Zastanów się, czy możesz w jakiś sposób zmienić element wyglądu, który jest dla ciebie utrapieniem. Może to wiecznie puszące się włosy albo cera z trądzikiem? W takiej sytuacji możesz wybrać się na zabieg długotrwale wygładzający włosy albo skorzystać z porady profesjonalnego kosmetologa. W przypadku nadwagi czy otyłości spróbuj zmienić styl życia i poradź się profesjonalisty. Zdrowa dieta czy aktywność fizyczna nie tylko poprawią wygląd, ale korzystnie wpłyną na cały organizm. Potraktuj to jak inwestycję w siebie, a z każdym tygodniem twoje poczucie własnej wartości zacznie rosnąć.
Dbaj o swoje ciało
Przestań myśleć o swoim ciele tylko w kontekście tego, co widzą inni. Nie jesteś obiektem, który ma dostarczać pozytywnych wrażeń estetycznych, ale żywym człowiekiem. Bądź wdzięczna, że możesz chodzić, uprawiać sport, za to, że ciało funkcjonuje dobrze. Zadbaj o nie, jak o najlepszego przyjaciela - zrób sobie w domu spa, zdrowo się odżywiaj i nie zapominaj o codziennym ruchu. Unikaj też używek i wysypiaj się.
Otaczaj się ludźmi, którzy poprawiają ci nastrój
Ogromny wpływ na nasze poczucie wartości mają inni ludzie. Jeśli masz kompleksy na punkcie wyglądu to znajomość z koleżankami, które znacznie lepiej wyglądają i stale to podkreślają, a ich rozmowy toczą się głównie na tematy związane z urodą, to nic dziwnego, że po każdym spotkaniu czujesz się coraz gorzej. Otaczaj się ludźmi o różnorodnych zainteresowaniach, dla których ważniejsze są wartości duchowe. Nic też tak dobrze nie łączy ludzi, jak wspólne problemy. Możesz znaleźć znajomych, którzy będą dla ciebie "grupą wsparcia" - np. zaczną zdrowo się odżywiać i wspólnie ćwiczyć.
Skup się na życiu wewnętrznym i więcej czytaj
Obsesyjne myśli o wyglądzie nikomu nie wyszły na dobre. Zamiast tego więcej czasu poświęcaj rozwojowi wewnętrznemu. Zapisz się na warsztaty albo zajęcia, które przyniosą ci radość, np. taniec. Możesz też uczyć się języka obcego lub częściej wychodzić z domu np. do kina czy teatru. Psychologowie doradzają też jak najczęstsze czytanie książek - w ten sposób łatwiej poznać perspektywę innych osób, ich problemy i myśli, a to znacznie bardziej realistyczne niż "prawdziwe" zdjęcia w social mediach.