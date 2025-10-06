Spis treści: Przestań porównywać się z innymi Noś ubrania, w których dobrze się czujesz Przestań korzystać z mediów społecznościowych Skup się na tym, co możesz zmienić w wyglądzie Dbaj o swoje ciało Otaczaj się ludźmi, którzy poprawiają ci nastrój Skup się na życiu wewnętrznym i więcej czytaj

Przestań porównywać się z innymi

Wokół masz szczupłe koleżanki, które chętnie korzystają z usług kosmetyczek i fryzjerek? A może twoja siostra dopiero co urodziła dziecko, a już nie widać, że w ogóle była w ciąży? Badania pokazują, że nawet w dorosłości zazdrościmy innym kręconych włosów, pięknego uśmiechu czy zgrabnych nóg. Znacznie rzadziej dostrzegamy za to mankamenty urody. Takie postrzeganie innych obniża poczucie własnej wartości i prowadzi do kompleksów, często nieuzasadnionych. Zamiast porównywania skup się na sobie i znajdź cechy wyglądu, które ci się podobają.

Noś ubrania, w których dobrze się czujesz

Moda nie zawsze idzie w parze z wygodą i rzadko kiedy jest korzystna dla osób o bardziej masywnej budowie ciała. Dlatego nie ulegaj trendom i wybieraj ubrania, w których dobrze się czujesz. Pamiętaj, że kilka efektownych dodatków może diametralnie zmienić twój wygląd, np. ekstrawaganckie kolczyki, elegancka marynarka w intensywnym kolorze albo ciekawe buty.

Przestań korzystać z mediów społecznościowych

Częste korzystanie z mediów społecznościowych jest zgubne dla psychiki. Oglądanie wyfiltrowanych i wyidealizowanych kadrów z życia celebrytów może dawać złudne poczucie, że tylko ty nie masz interesującego życia i wyglądu top modelki. Pamiętaj, że nawet twoi znajomi mogą nakładać na zdjęcia filtry upiększające. Każdy z nas wybiera ujęcia, na których wygląda najkorzystniej, ale to nie odzwierciedla rzeczywistości ani codziennych problemów. Psychologowie dają jasny sygnał - jeśli chcesz zadbać o psychikę i poczucie własnej wartości - odinstaluj z telefonu aplikacje mediów społecznościowych.

Badania potwierdzają, że korzystanie z social mediów obniża poczucie własnej wartości i sprzyja korzystaniu z usług medycyny estetycznej 123RF/PICSEL

Skup się na tym, co możesz zmienić w wyglądzie

Zamiast frustrować się niskim wzrostem czy kształtem nosa, skup się na tym, co rzeczywiście możesz zrobić z wyglądem. Zastanów się, czy możesz w jakiś sposób zmienić element wyglądu, który jest dla ciebie utrapieniem. Może to wiecznie puszące się włosy albo cera z trądzikiem? W takiej sytuacji możesz wybrać się na zabieg długotrwale wygładzający włosy albo skorzystać z porady profesjonalnego kosmetologa. W przypadku nadwagi czy otyłości spróbuj zmienić styl życia i poradź się profesjonalisty. Zdrowa dieta czy aktywność fizyczna nie tylko poprawią wygląd, ale korzystnie wpłyną na cały organizm. Potraktuj to jak inwestycję w siebie, a z każdym tygodniem twoje poczucie własnej wartości zacznie rosnąć.

Dbaj o swoje ciało

Przestań myśleć o swoim ciele tylko w kontekście tego, co widzą inni. Nie jesteś obiektem, który ma dostarczać pozytywnych wrażeń estetycznych, ale żywym człowiekiem. Bądź wdzięczna, że możesz chodzić, uprawiać sport, za to, że ciało funkcjonuje dobrze. Zadbaj o nie, jak o najlepszego przyjaciela - zrób sobie w domu spa, zdrowo się odżywiaj i nie zapominaj o codziennym ruchu. Unikaj też używek i wysypiaj się.

Otaczaj się ludźmi, którzy poprawiają ci nastrój

Ogromny wpływ na nasze poczucie wartości mają inni ludzie. Jeśli masz kompleksy na punkcie wyglądu to znajomość z koleżankami, które znacznie lepiej wyglądają i stale to podkreślają, a ich rozmowy toczą się głównie na tematy związane z urodą, to nic dziwnego, że po każdym spotkaniu czujesz się coraz gorzej. Otaczaj się ludźmi o różnorodnych zainteresowaniach, dla których ważniejsze są wartości duchowe. Nic też tak dobrze nie łączy ludzi, jak wspólne problemy. Możesz znaleźć znajomych, którzy będą dla ciebie "grupą wsparcia" - np. zaczną zdrowo się odżywiać i wspólnie ćwiczyć.

Ogromny wpływ na nasze poczucie wartości mają inni ludzie. Canva Pro INTERIA.PL

Skup się na życiu wewnętrznym i więcej czytaj

Obsesyjne myśli o wyglądzie nikomu nie wyszły na dobre. Zamiast tego więcej czasu poświęcaj rozwojowi wewnętrznemu. Zapisz się na warsztaty albo zajęcia, które przyniosą ci radość, np. taniec. Możesz też uczyć się języka obcego lub częściej wychodzić z domu np. do kina czy teatru. Psychologowie doradzają też jak najczęstsze czytanie książek - w ten sposób łatwiej poznać perspektywę innych osób, ich problemy i myśli, a to znacznie bardziej realistyczne niż "prawdziwe" zdjęcia w social mediach.

