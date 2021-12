Edamame. Co to jest i jakie ma właściwości?

Edamame, czasem nazywane zieloną soją, to niedojrzałe zielone nasiona soi, które są schowane w łupinach - twardych, zielonych strączkach. W wyglądzie i smaku mogą przypominać nieco nasz rodzimy zielony groszek, nasiona są jednak bardziej podłużne, podobne do fasolek.

Jak jeść edamame? Jak smakuje?

Edamame spożywa się ugotowane, najczęściej posypane solą i sezamem. W takiej postaci są bardzo popularną przystawką i przekąską, na którą można natknąć się w coraz większej liczbie restauracji kuchni dalekowschodniej. Jak zrobić je w domu? To naprawdę proste - wystarczy gotować strąki przez około pięć minut. Można je jeść na ciepło i na zimno, jako dodatek do innych potraw lub do sałatki albo samodzielnie.

Jak smakuje edamame? Przez wielu uważane jest za bardzo smaczne - dość słodkie, ma delikatną i przyjemną konsystencję.

Edamame - wartości odżywcze

Edamame jest nie tylko smaczne, ale także pełne cennych składników odżywczych. Są niskokaloryczne - szklanka ugotowanej edamame to mniej niż 200 kalorii! Przy tym zapewnia mniej więcej jedną trzecią dziennego zapotrzebowania na błonnik i białko.





Edamame zawiera także mnóstwo witamin, mikroelementów i składników mineralnych, jak chociażby witaminy B1, żelaza, magnezu, fosforu, miedzi, witaminy K, kwasu foliowego i manganu. Edamame ma również izoflawony, związki fitochemiczne i związki aktywne. Co więcej, jest doskonałym źródem wielonienasyconych tłuszczów omega-3 i omega-6. To prawdziwa kopalnia wartościowych składników dla organizmu!



