Historia pizzy w Google Doodle. Gdzie Mikołaj?

Google Doodle to specjalna, tymczasowa zmiana logo na stronie głównej Google, przeznaczona dla uczczenia świąt, wydarzeń, osiągnięć i ludzi. Dziś, 6 grudnia, zamiast spodziewanej sylwetki Mikołaja pojawiła się tutaj... grafika z pizzą. Skąd ten pomysł?

Mandarynki: właściwości odżywcze

Nasiona chia: Czy rzeczywiście wspomagają odchudzanie?

Warzywa. Co zrobić, aby były ugotowane perfekcyjnie?

​Kiszenie ogórków w zimie? Oto sprawdzone przepisy na przetwory Wyszukiwarka Google postanowiła przygotować specjalną grafikę, by uczcić rocznicę wpisania pizzy na Listę Reprezentatywną UNESCO niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Neapolitańska sztuka kulinarna „Pizzaiuolo” została na nią wpisana właśnie 6 grudnia, w 2007 roku.



Okolicznościowa grafika odsyła użytkowników Google do prostej gry logicznej, która polega na pokrojeniu wirtualnej pizzy w odpowiedni sposób - należy podzielić wybrany placek tak, by na każdym z kawałków były jedynie określone składniki.



Zdjęcie Google proponuje dziś użytkownikom prostą grę logiczną z pizzą/ Fot. Google / INTERIA.PL

Krótka historia pizzy

Skoro Google Doodle już przypomniał nam o pizzy, to warto wspomnieć jej krótką historię. Choć pizza kojarzy się nam głównie z Włochami, to pieczone placki były znane już w starożytnej Grecji. Pizza z przeszłości miała postać placków zapiekanych m.in. z oliwkami, czosnkiem i ziołami. Placki podawano również z okazji urodzin faraonów w Egipcie. Po raz pierwszy słowo pizza (łacińskie picea) pojawiło się w 997 roku właśnie we Włoszech.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ewa gotuje": Próżniak Polsat

***

Zobacz również:

Pięć sposobów na doskonałą pizzę w domu

Jak zrobić pizzę z patelni? Pomysł na szybki obiad!

Sycąca pizza bez spodu