Boski smak faworków i pączków to wspomnienie z dzieciństwa, które maluje się w wyobraźni wielu z nas, na myśl o Tłustym Czwartku. W ten dzień nie trzeba się ograniczać, jeśli chodzi o pochłanianie smakołyków. Dobre faworki i prosty sposób ich przygotowania to skarb. Jak zrobić te z przepisu Magdy Gessler?

Faworki Magdy Gessler: łatwy przepis

Faworki, znane także jako chrust, to tradycyjny karnawałowy przysmak. Są pracochłonne, jednak wykonane w domu, mają niepowtarzalny smak! Jak przygotować faworki na tłusty czwartek? Na szczęście mamy niezawodny przepis Magdy Gessler.

Opakowanie faworków z lokalu słynnej w Polsce restauratorki kosztuje 30 złotych. Pyszne i niezwykle kruche słodkości można jednak wykonać samodzielnie. Nie jest to bynajmniej trudne!

Jak zrobić pyszne, kruche faworki? To nic trudnego!

Przepis na tradycyjne faworki według Magdy Gessler nie jest skomplikowany. Do ich wykonania potrzebujemy:

600 g mąki pszennej,

2 łyżki smalcu,

15 żółtek, 200 g cukru,

6 łyżek śmietany,

2 łyżki spirytusu,

500 g smalcu do smażenia,

100 g cukru pudru.

Szybkie faworki udadzą się każdemu. Jak je zrobić? Na początek składniki należy utrzeć smalec, do momentu, w którym uzyska konsystencję śmietany. Do niego wbijamy 15 żółtek jajek, dodajemy odmierzony wcześniej cukier, spirytus, śmietanę oraz mąkę. Całość należy wyrobić na gładkie ciasto.

Najbardziej kruche faworki. Ważna odpowiednia temperatura podgrzewania smalcu

To rozwałkowujemy następnie na cienką warstwę i kroimy w paski. Nie zapomnijmy jednak systematycznie podsypywać ciasto mąką. Kroimy na paski szerokości 3 cm i dł. 15 cm. Nacinamy wzdłuż po środku. Przewijamy.

W szerokim rondlu rozgrzewamy smalec i podgrzewamy do odpowiedniej temperatury. Kiedy smalec będzie odpowiednio gorący, by smażyć na nim faworki? By to sprawdzić wystarczy wrzucić kawałek ciasta na faworki. Jeśli wypłynie natychmiast oznacza to, iż można rozpocząć proces smażenia.

Faworki smażymy na złoty kolor, przewracając, by były równomiernie zarumienione. Po ostygnięciu posypujemy cukrem pudrem. I gotowe!

