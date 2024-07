Surówka to nieodłączny element każdego obiadu. Decydując się na taki dodatek do posiłku, powinniśmy pamiętać, by był on nie tylko smaczny, ale i zdrowy. Latem, gdy termometry wskazują nawet 30 kresek, warto zajadać się lekkimi, orzeźwiającymi surówkami, po których nie będzie nam towarzyszyć uczucie ciężkości. Należy również sięgać po świeże, sezonowe składniki, które są pełne aromatu i witamin.