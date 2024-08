Można zaryzykować stwierdzenie, że to jedne z najpopularniejszych, najbardziej lubianych grzybów w Polsce. Wyjątkowy aromat i delikatny smak czynią je doskonałym dodatkiem do wielu potraw. Chcąc cieszyć się ich walorami jak najdłużej, decydujesz się na mrożenie kurek , ale obawiasz się pogorszenia smaku? Warto wiedzieć, że gorycz może być spowodowana warunkami, w jakich zostały zerwane.

Istotny jest też rozmiar. Najlepiej smakują niewielkie kurki . Taka wielkość świadczy najczęściej o tym, że mamy do czynienia z młodszymi egzemplarzami, cechującymi się delikatnym smakiem. Będą rarytasem, jeśli spożyjemy je na bieżąco i zdecydowanie lepiej zniosą też mrożenie.

Przechowywanie kurek przez długie tygodnie w zamrażarce może skutkować pogorszeniem się ich walorów smakowych. Nie jest to jednak rzecz, na którą nie mamy wpływu. Jak mrozić kurki, żeby nie były gorzkie? Grunt to ich odpowiednie przygotowanie. Nie wrzucaj ich od razu do chłodziarki.