Tradycyjne podpłomyki to płaskie i owalne placuszki, składające się przede wszystkim z mąki, wody i soli. Smakołykiem zajadali się już najstarsi Słowianie, którym zastępował współczesny chleb. W najdawniejszych czasach przygotowywano podpłomyki prosto nad żarem unoszącym się z ognisk , później w specjalnych piecach, a na końcu w ruch poszły patelnie i nowoczesne piekarniki. Dla najuboższych mieszkańców wsi to właśnie podpłomyki stanowiły podstawę żywienia oraz jedyną dostępną formę pieczywa.

Bez czego nie udałyby się podpłomyki? Ważne, by odpowiednio połączyć ze sobą trzy podstawowe składniki, czyli mąkę pszenną, ciepłą wodę i zwykłą białą sól. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by nieco zamieszać w tradycyjnej recepturze. Obecnie do podpłomyków dodaje się także liczne zioła i przyprawy, np. kminek, czarnuszkę, pietruszkę, a nawet czosnek. Jak przyrządzić najbardziej podstawową wersję? Przedstawiamy listę niezbędnych produktów.