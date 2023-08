Robert Makłowicz o gotowaniu leczo. Wystrzegaj się tych błędów

Powidła śliwkowe to po prostu przetwór owocowy, wykonywany ze śliwek. Tradycyjnie na powidła używa się węgierek prażonych w kotłach przez wiele dni aż do uzyskania ciemnego, nawet brązowego koloru. Prażenie powoduje odparowanie wody, co zwiększa gęstość, poprawia smak powideł oraz przedłuża okres przechowywania.

Obecnie powidła częściej produkuje się z pulp owocowych, gdzie również poprzez obróbkę termiczną zagęszcza się produkt. W porównaniu do marmolad, powidła są mniej słodkie, mniej zżelowane oraz bardziej mętne. Powidła, również te zdrowsze, bo bez cukru można przygotować także w domu. Prosty, sprawdzony przepis to gwarancja, że zawsze się udadzą.

Składniki 2 kg dojrzałych śliwek węgierek

Sprawdzony przepis na powidła śliwkowe bez cukru

1. Śliwki umyj i usuń z nich pestki. Włóż je do dużego garnka z grubym dnem i smaż bez przykrycia przez ok. 1 i 1/2 godziny. Od czasu do czasu mieszaj.

2. Zdejmij z ognia i ostudź. Następnie przykryj i odstaw w chłodne miejsce do następnego dnia.

3. Zagotuj śliwki i smaż przez ok. 1 i 1/2 godziny, często mieszając. Znów ostudź i przykryj. Zostaw na 24 godziny.

4. Trzeciego, ostatniego dnia znów gotuj powidła tak jak poprzednio, na bardzo małym ogniu. Często mieszaj, uważając, by powidła nie przywierały do dna garnka.

5. Gorące powidła przełóż do czystych i suchych słoików, zakręć.

6. Wstaw słoiczki do garnka, zalej wodą prawie do nakrętki i zagotuj na umiarkowanym ogniu. Po zagotowaniu gotuj jeszcze przez ok. 10 minut, a następnie wyjmij słoiki z wody i odstaw do góry dnem do ostudzenia.

7. Gotowe powidła wstaw do spiżarki.

Smacznego!

