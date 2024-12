Żołądki drobiowe są bogate w wiele składników odżywczych , niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu i zwiększania jego odporności. Żołądki drobiowe to przede wszystkim świetne źródło dobrze przyswajalnego białka . Zawierają również sporo ż elaza, cynku, selenu i witamin z grupy B , w tym B12 , która wspiera układ nerwowy i bierze udział w procesie produkcji czerwonych krwinek .

W Polsce żołądki drobiowe zdecydowanie częściej poddawane są obróbce termicznej w postaci długiego gotowania , dzięki czemu stanowią bazę do pysznego gulaszu. Warto zaznaczyć, że żołądki drobiowe, jak i inne podroby, oferowane są zazwyczaj w atrakcyjnych cenach. Obecnie za kilogram żołądków drobiowych musimy zapłacić ok. 10 zł.

Podsmażone warzywa przekładamy do głębszego naczynia, w którym będziemy dusić naszą potrawę. Dodajemy również umyte żołądki drobiowe, wsypujemy ziele angielskie, liście laurowe , a całość doprawiamy do smaku solą i pieprzem.

Wszystkie składniki zalewamy wodą, by były dokładnie pzakryte. Całość gotujemy pod przykryciem na małej mocy palnika przez ok. 90 minut, co jakiś czas mieszając. Pod koniec gotowania zdejmujemy z garnka przykrywkę, by nieco zredukować zawartość wody. Dolewamy śmietanki, mieszamy i gotujemy jeszcze przez 10 minut. Gotowe!