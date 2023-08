Jak zrobić pyszne i chrupiące korniszony na słodko? Genialne przepisy od internautów

Oczyszczający koktajl na lato. Twoja wątroba ci podziękuje Leczo (lecsó) to węgierska potrawa, która cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Fanów tego dania nie brakuje również w Czechach, na Słowacji, Ukrainie, w Niemczech, Austrii i Izraelu. Leczo to tak naprawdę rodzaj ragout warzywnego z pomidorów i świeżej papryki, duszonych na smalcu (lub innym tłuszczu) z dodatkiem wędzonej słoniny. Do leczo dodaje się również podsmażoną na złocisty kolor cebulkę, a całość doprawia papryką w proszku.

Klasyczne leczo podaje się na Węgrzech jako dodatek do potraw mięsnych np. kotletów schabowych lub jako samodzielną potrawę. W drugim przypadku dodaje się do niego kiełbasę.

Leczo po polsku przyrządza się często na oleju i z dodatkiem cukinii lub bakłażanów. Coraz większą popularnością cieszy się także leczo wegetariańskie. Polski przepis na to danie skrytykował jednak sam Robert Makłowicz - według kucharza Polacy błędnie przygotowują tę popularną potrawę!



Robert Makłowicz skrytykował polski przepis na leczo. Ma swój własny

Robert Makłowicz wykorzystał swój kanał na YouTube, by poinformować Polaków, że źle przygotowują oni leczo. Zdaniem kucharza to, co gotujemy to tak naprawdę francuskie ratatouille. Aby powstało prawdziwe leczo, powinniśmy usunąć z niego pieczarki, cukinię i kabaczki. Te warzywa są bowiem częścią właśnie ratatouille, a nie węgierskiego leczo.

Jak więc powinno wyglądać prawdziwe leczo?

Prawdziwe leczo składa się z zaledwie kilku składników - papryki, cebuli, pomidorów, czosnku i papryki w proszku. Warzywa powinny być przygotowywane na smalcu.

Przepis na leczo według Roberta Makłowicza:

Składniki 1 kg węgierskiej papryki w różnych kolorach,

1 kg pomidorów,

4 duże cebule,

5 ząbków czosnku,

2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku,

2 łyżeczki węgierskiej papryki w proszku,

pół łyżeczki ostrej papryki w proszku,

sól,

pieprz,

smalec z wędzonej słoniny do smażenia.

Sposób przygotowania

1. Cebulę i czosnek obierz i drobno posiekaj. Na patelni rozgrzej smalec i zeszklij na nim warzywa.

2. Pomidory wyparz, obierz i pokrój w kostkę. Papryki umyj i pokrój w plastry. Umieść składniki na gorącym tłuszczu i duś przez około 15 minut.

3. Do warzyw dorzuć papryki, sól i pieprz. Dokładnie wymieszaj i gotuj do miękkości.

Smacznego!

