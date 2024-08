Jak jeść cukinię?

Leczo, placuszki albo wkład do ciasta: wszystko to można przygotować z cukinii w roli głównej. Warzywo można gotować, dusić, smażyć, zapiekać oraz grillować i w takiej formie jest najczęściej nam znane. Czy można jeść cukinię na surowo? Nie ma ku temu przeciwwskazań i warto się przełamać i spróbować ją w wersji sauté. Dlaczego? Ze względu na fakt, że zawiera bardzo dużo wody, co w trakcie upałów jest na wagę złota, ale nie tylko. Surowa cukinia zachowuje również wszystkie swoje właściwości, czyli dostarcza nam cenne witaminy i minerały. Oczywiście, smak nie zawsze może nam odpowiadać, ale te dwa argumenty są kluczowe, by choć raz skosztować cukinię na surowo.

Jak jeść cukinię na surowo?

Pokrój cukinię na plasterki i zajadaj do woli 123RF/PICSEL

W jakiej wersji podawać surową cukinię? Najlepiej sprawdzi się jako dodatek do sałatek, ale nie tylko! Warto po prostu pokroić ją również w słupki i podawać z różnymi sosami albo dipami, np. jako przystawka na imprezowy stół. Wiele osób również poleca cukinię jako zamiennik makaronu: wystarczy albo pokroić ją w bardzo cienkie paski, albo skorzystać z odpowiedniej obieraczki do warzyw. Taki makaron można podawać z przeróżnymi sosami na ciepło, ale jeśli nam nie odpowiada taka wersja, to cukinię można zblanszować, czyli wrzucić na minutę do wrzątku i odcedzić. Ponadto cukinię można również podawać do kanapek lub jako wkład np. do warzywnych wrapów.

Jak bezpiecznie zjadać surową cukinię?

Cukinia jest idealna na upały, ponieważ ma dużo wody 123RF/PICSEL

Zanim zabierzemy się za jedzenie cukinii na surowo, trzeba wiedzieć, jak to zrobić w bezpieczny sposób. Oczywiście, przed podaniem trzeba ją porządnie umyć, aby pozbyć się przede wszystkim ziemi na skórce. Jeśli mamy do czynienia z małym egzemplarzem, to nie musimy jej obierać ze skórki, ponieważ w niej również znajdują się cenne witaminy i minerały niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. W wypadku, kiedy mamy dorodną, kilkukilogramową cukinię, trzeba się troszkę napracować: ponieważ musimy pozbyć się zarówno łykowatej skórki, jak i gąbczastego gniazda nasiennego.

Co zawiera w sobie cukinia?

Cukinia to jedna z najzdrowszych warzyw, które są dostępne w naszych sklepach i straganach. Nie dość, że ma mało kalorii (21 kcal w 100 g), to na dodatek mają bardzo dużo witamin. Wystarczy wymienić kilka z nich: C oraz K, a także bogactwo witamin z grupy B. Ponadto trzeba wspomnieć o tym, że cukinia dostarcza sporą dawkę żelaza, potasu i magnezu.

