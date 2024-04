75 Hard Challenge: co to jest?

75 Hard Challenge może przetłumaczyć na język polski jako "trudne wyzwanie 75" . Cyfra 75 odnosi się do liczby dni, w czasie których należy wykonywać określone czynności. Jest ono trudne, gdyż zakłada surowe przestrzeganie zasad wyzwania. 75 Hard Challenge to wyzwanie robiące furorę na TikToku i w innych mediach społecznościowych, ale jego pomysłodawcą jest Andy Frisella — podcaster, przedsiębiorca, prezes firmy produkującej suplementy.

W 2019 roku opracował on plan, którego głównym założeniem miała być poprawa " wytrzymałości psychicznej ". Autor szukał sposobu poprawy własnego dobrostanu i uczynienie się bardziej odpornym psychicznie, swoje przemyślenia i doświadczenia zawarł w książce. Z programu Friselli wyłania się myśl, że aby osiągnąć długoterminową poprawę kondycji swojego ciała, zdrowia psychicznego i ogólnego podejścia do życia trzeba przekraczać swoją strefę komfortu i samemu sobie rzucać trudne wyzwania, które balansują na granicy naszych możliwości.

ściśle przestrzegać wybranej diety — każdy może wybrać sposób odżywiania, który mu odpowiada, ważne by była to zdrowa dieta,

codziennie robić zdjęcie, co ma motywować do trwania w podjętym wyzwaniu.

Autor programu 75 Hard Challenge uważa, że codzienna rutyna i przestrzeganie trudnego planu pozwalają lepiej funkcjonować nie tylko w sferze fizycznej, ale również psychicznej . Uważa on, że duża liczba zajęć, na które należy znaleźć czas w ciągu dnia, sprawiają, że ludzie lepiej nim gospodarują. Rutyna ma się natomiast przyczyniać do większej równowagi mentalnej i emocjonalnej. Wiele osób, które brało udział w 75 Hard Challenge potwierdza jego pozytywne efekty na swój stan psychiczny i podkreślają, że planowanie dnia weszło im w nawyk i nie chcą już rezygnować z efektywnego sposobu zarządzania czasem.

Dr Matthew Sacco zauważa też, że w tym wyzwaniu nie ma miejsca na porażkę, uczenie się sposobów podchodzenia do niepowodzeń czy słabość. "Jeśli zawiodłeś, to jest twoja wina — musisz zacząć od nowa". Psycholog zwraca uwagę, że podejście, iż każdy powinien sprostać wyzwaniu, które przecież nie bez powodu nazywane jest "trudnym", to upraszczanie sprawy i skomplikowanych mechanizmów istniejących w ludzkim umyśle, które prowadzą do podjęcia tej czy innej decyzji.