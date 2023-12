Spis treści: 01 Jaka ryba nadaje się do zalewy octowej?

02 Marynata octowa - niezbędne produkty

03 Jak zrobić zalewę do ryby w occie?

04 Jak przechowywać i do czego podawać rybę w zalewie octowej?

Jaka ryba nadaje się do zalewy octowej?

Zdarza się, że przed nadchodzącymi świętami trudno nam oszacować dokładną ilość potrzebnych produktów. Chcąc wyjść naprzeciw apetytom dopisującym przybyłym gościom, kupujemy nieco więcej, niż trzeba. Jak wykorzystać nadmiar ryb, jeśli nie mamy ochoty więcej ich smażyć lub piec? Odpowiedzią będzie zanurzenie ich w dosmakowanej zalewie octowej.

Marynata na bazie octu doskonale komponuje się z wieloma gatunkami. Pogłębia smak karpia, płotki, szczupaka, sandacza, a nawet dorsza, łososia i flądry. W przepisie możemy wykorzystać filety lub zdecydować się na kawałki tuszek. Co ważne, do słoika z domową miksturą włożymy także ryby z ośćmi. Wystarczy, że przed jedzeniem wyciągniemy je z mięsa. Osoby o większym doświadczeniu kulinarnym polecają, by w zalewie umieścić także panierowane i usmażone ryby.

Reklama

Sprawdź: Trzy sprawdzone przepisy na ogórki w zalewie. Ostatni jest wyjątkowy

Marynata octowa - niezbędne produkty

Zdjęcie Większość gatunków ryb nadaje się do umieszczenia w zalewie octowej / 123RF/PICSEL

Śledzie w śmietanie, smażone na złocisty kolor karpie, albo pieczone w piekarniku ryby z cząstkami cytryny. Wszystkie te propozycje smakują wyjątkowo, jednak podawane każdego roku mogą powoli zacząć się nudzić. Chcąc przełamać nieco kulinarną rutynę, a przy tym dochować tradycji i zaserwować danie rybne na wigilijnym stole, postawmy na ulubioną rybę w zalewie octowej.

Składniki:

5-6 szklanek wody,

1 szklanka octu 10%,

6 łyżek cukru,

2 łyżki soli kamiennej,

2 cebule,

3-4 liście laurowe,

4 ziela angielskie,

5 ziarenek pieprzu kolorowego.

Sprawdź: Genialny trik na pozbycie się ości. Wystarczy jeden produkt

Jak zrobić zalewę do ryby w occie?

Zaczynamy od obrania cebuli, a następnie kroimy ją w cienkie piórka. Do niedużego garnka wlewamy wodę, dodajemy ocet, cukier oraz sól i dokładnie mieszamy. Mieszankę wzbogacamy dodatkowo o liście laurowe, ziele angielskie i pieprz w ziarenkach. Ustawiamy niewielką moc palnika i doprowadzamy do wrzenia. Marynatę razem z cebulą podgrzewamy jeszcze przez 10 minut od zagotowania, a następnie odkładamy na bok i pozostawiamy do całkowitego wystudzenia.

Sprawdź: Jak zrobić grzyby w zalewie octowo-miodowej?

Jak przechowywać i do czego podawać rybę w zalewie octowej?

Zdjęcie Ryby w zalewie na bazie octu najlepiej smakują po kilku dniach od przygotowania / 123RF/PICSEL

Przygotowanie marynaty na bazie octu nie jest trudnym zadaniem. Wystarczy połączyć kilka składników, a zyskamy dodatek, który odmieni nudne wydanie ryby. Po jakim czasie ryba w zalewie octowej jest gotowa? Pamiętajmy, że wszystkie smaki muszą się przegryźć, dlatego pozostawmy ją w słoiku na ok. 2-7 dni.

Ulubioną rybę w zalewie octowej możemy zapasteryzować, dzięki czemu z powodzeniem przechowamy ją w spiżarni lub innym chłodnym miejscu nawet przez kilka miesięcy. Jeśli nie chcemy bawić się w pasteryzowanie, trzymajmy przysmak w lodówce przez 2-4 tygodnie. Rarytas sprawdza się jako przekąska podczas imprez lub rodzinnych spotkań. Urozmaica kanapki, a także komponuje się z ziemniakami i warzywami.

Sprawdź również:

Kotlety Siekierki

Jak upiec boczek rolowany? Sprawdzony przepis na świąteczną wędlinę