Pięć produktów, których nie warto spożywać na czczo

Kawa naturalna może przynieść wiele korzyści dla zdrowia, wszak jest skarbnicą przeciwutleniaczy. Jednak obok licznych korzyści, kawa jest produktem, który działa drażniąco na ścianki przewodu pokarmowego. Nie warto czynić z niej porannego rytuału przed śniadaniem, zwłaszcza jeśli mamy delikatny przewód pokarmowy.

Ważne, żeby wzięły to sobie do serca osoby, które mają skłonność do wrzodów żołądka i podrażnień śluzówek. Kawa może dodać energii i rozbudzić witalność, bez szkody dla zdrowia, o ile wypijemy ją po śniadaniu.

Cytrusy są zdrowe, ale nie jedz ich na czczo

Zdjęcie Wypicie na czczo soku z cytryny to niemal gwarantowany dyskomfort metaboliczny / 123RF/PICSEL

Cytrusy, a dokładniej wyciskane z nich soki, są często polecane do wypicia na czczo. Przez kogo? Zazwyczaj przez celebrytów, którzy czynią z siebie autorytet w każdej dziedzinie, nie pomijając aspektów zdrowego, ich zdaniem, odżywiania. Zjadane zamiast śniadania owoce cytrusowe, a także wypijane na pusty żołądek soki owocowe, to wyższe ryzyko podrażnień delikatnych śluzówek żołądka.

Owoce cytrusowe i wyciskane z nich soki, zjadane czy wypijane przed śniadaniem, a także w trakcie posiłku, to niemal gwarantowany dyskomfort metaboliczny. Zawarte w nich soki owocowe wydłużą procesy trawienia pokarmów. W konsekwencji, może pojawić się zgaga, refluks, bóle brzucha, niestrawność i wzdęcia.

Surowe warzywa

Jak powszechnie wiadomo, warzywa najeżą do najbardziej pożądanych dla zdrowia produktów odżywczych. Obfitują w witaminy, przeciwutleniacze, minerały i błonnik, a do tego mają znikomą zawartość cukru. Powinny być częścią każdego głównego posiłku, jednak przy wyborze warzyw do śniadania warto zachować ostrożność.

Surowych warzyw, zwłaszcza takich, które dla wielu osób są ciężkostrawne, jak papryka, kapusta czy surowe brokuły, lepiej nie dołączać do pierwszego posiłku. Zjedzone na pusty żołądek, surowe warzywa mogą stać się przyczyną wzdęć, niestrawności i szeregu innych dolegliwości związanych z refluksem żołądkowo-przełykowym, wrzodami żołądka i dwunastnicy, a także jelitem drażliwym.

Słodycze i wyroby ciastkarskie

Zdjęcie Pamiętaj, by nie jeść na czczo słodyczy / 123RF/PICSEL

Drożdżówka, rogalik z dżemem czy kremem czekoladowym, a także pszenna bułka (z wysokooczyszczonej mąki) podana z wysoko słodzonym dżemem, to nie jest przepis na zdrowe śniadanie, które zabezpieczy energię przynajmniej na 2-3 godziny. Po takim - wysokocukrowym - śniadaniu, pojawia się energetyczny roller coaster. Po gwałtownym wyrzucie cukru we krwi, nadchodzi równie szybki spadek, w efekcie, tuż po wyjściu do pracy, czujemy ssanie w żołądku.

Nie ma sensu się oszukiwać - wyroby ciastkarskie fundują nam te same "zęby energetyczne", co czekoladowe batony i inne produkty z rekordową zawartością substancji słodzących. Takie śniadanie to najprostsza droga do nadwagi i otyłości, bo trudny do opanowania po wysoko cukrowym pierwszym posiłku głód, nierzadko zagłuszamy czym popadnie. Nie zastanawiając się nad kalorycznością ani wartościami odżywczymi.

Nie inaczej jest w przypadku dosładzanych płatków śniadaniowych. Obok produktów wysokiej jakości, czyli naturalnych płatków, w powszechniej sprzedaży są płatki z wysoką zawartością substancji słodzących. Pozory nikomu nie wyjdą na zdrowe.

Produkty z czerwonego mięsa

O co chodzi? Przecież na samą myśl o jajecznicy na kiełbasce czy jajkach z bekonem, wiele osób oblizuje się z apetytem. Produkty w czerwonego mięsa, takie jak bekon, kiełbasa czy kabanosy, są ciężkostrawne i dłużej zalegają w żołądku. Zjadane na śniadanie mogą stać się nie tylko przyczyną dyskomfortu trawiennego, ale też ociężałości i senności. Nie tego oczekujemy po zjedzonym śniadaniu. Pierwszy posiłek ma nam dać energię do działania, a nie powód do zaszycia się w łóżku.

