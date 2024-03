Pieczony pasztet na bogato. Swojski wyrób na wielkanocny stół

Opracowanie Martyna Bednarczyk

Podawany na ciepło, wyciągnięty prosto z rozgrzanego piekarnika. Wystudzony i stężały, serwowany na świeżym pieczywie. Niezależnie od tego, jak bardzo lubimy raczyć się pasztetem, nic nie przebije smaku tego przygotowanego w domu. Pieczony pasztet to przekąska na co dzień i od święta. Za każdym razem możemy przygotować go z nieco innych składników. Jedno jest pewne – smak zawsze pozostanie wyśmienity.