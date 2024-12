Szczerze mówiąc, w całym swoim życiu poznałam tylko jedną osobę, która nie przepadała za pierogami ruskimi. Wszyscy dookoła mnie uwielbiają to tradycyjne danie i wyczekują domowych pierożków na święta jak żadnej innej potrawy. Nic dziwnego - zachwyt nad pierogami z farszem twarogowo-ziemniaczanym sięga aż średniowiecza. Dodatkową popularność zdobyło to danie za sprawą właśnie twarogu, który w tamtych czasach miał działać odstraszająco na wszystkie złe duchy, które rzekomo mogły nawiedzić domostwo, według dawnych wierzeń. Oprócz tego fakt, że jest to potrawa postna, wegetariańska, był dodatkową przesłanką, by przyrządzać je częściej, jako coś lżejszego, ale zawierającego białko.