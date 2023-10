Spis treści: 01 Marynowany przysmak na zimę - lista zakupów

02 Kalafior w curry - przepis

03 Pasteryzowanie kalafiora w garnku

Marynowany przysmak na zimę - lista zakupów

Ciekawy dodatek do sałatek, kanapek oraz dań mięsnych. Kalafior w przyprawie curry świetnie sprawdzi się jako pikantna przekąska, podjadana w długie zimowe wieczory. Jeśli chcemy cieszyć się zapasem smakołyku, zabierzmy się za jego przygotowanie jeszcze jesienią.

Warzywa

3 główki kalafiora

6 dorodnych papryk

4 duże cebule

Zalewa

4,5 szklanki wody

1,5 szklanki octu 10%

1,5 szklanki cukru

1 płaska łyżeczka mielonej ostrej papryki

2 łyżki przyprawy curry

1 łyżka musztardy sarepskiej

Przyprawy

1 opakowanie ziela angielskiego

1 opakowanie liści laurowych

3 goździki

4 płaskie łyżki soli kamiennej

Kalafior w curry - przepis

Zdjęcie Marynowanie pozwoli na dłużej zachować właściwości dorodnego kalafiora / 123RF/PICSEL

Kalafiory pozbawiamy liści, dokładnie myjemy, a następnie wycinamy kaczan i dzielimy na niewielkie różyczki. Paprykę oczyszczamy pod wodą, wycinamy gniazda nasienne i kroimy w cienkie paski. Cebulę obieramy i siekamy w półksiężyce. Tak przygotowane warzywa wkładamy do dużej miski, zasypujemy solą, mieszamy i odstawiamy na ok. 12 godzin. Wodę, ocet oraz cukier zagotowujemy w garnku, a następnie dodajemy do nich mieloną ostrą paprykę, przyprawę curry, ziele angielskie, liście laurowe oraz goździki i jeszcze przez chwilę podgrzewamy. Zalewę pozostawiamy do całkowitego ostudzenia, dodajemy do niej musztardę i dokładnie mieszamy. Warzywa układamy w czystych oraz wyparzonych słoikach, wlewamy zalewę i zakręcamy.

Pasteryzowanie kalafiora w garnku

Słoiki wypełnione smakowitym kalafiorem dokładnie zakręcamy i odstawiamy na bok. Dno średniej wielkości garnka wykładamy bawełnianą ściereczką. Słoiki umieszczamy wewnątrz naczynia zakrętką do góry, pilnując, by nie stykały się ze sobą. Garnek wypełniamy gorącą wodą do 2/3 wysokości słoików, a następnie pasteryzujemy przez 20 minut. W kolejnym kroku wyciągamy przetwory i stawiamy je na blacie do góry dnem. Kalafiora w curry pozostawiamy do całkowitego ostudzenia, najlepiej na ok. 24 godziny. Po czym rozpoznać pasteryzację zakończoną sukcesem? Wieczko powinno być wklęsłe.

