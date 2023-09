Spis treści: 01 Papryka konserwowa - niezbędne produkty

02 Domowy przetwór - przepis krok po kroku

03 Jak długo gotować paprykę w słoiku?

Papryka konserwowa - niezbędne produkty

Mimo ogólnej dostępności licznych przetworów w sklepach nic nie zastąpi tych przygotowanych w domowej kuchni. Co ciekawe, wbrew powszechnie panującej opinii, nawet ludzie zabiegani znajdują czas na gotowanie, wekowanie, marynowanie oraz kiszenie ulubionych warzyw i owoców. Papryka to jedno z najzdrowszych warzyw, a poddanie jej konserwacji sprawia, że staje się smakowitym dodatkiem do wędlin, serów, kanapek i dań obiadowych.

Główne składniki:

1,5 kg różnokolorowych papryk

1 mała cebula

3-4 ząbki czosnku

5 liści laurowych

10 ziaren ziela angielskiego

20 ziaren czarnego pieprzu

1,5 łyżeczki ziaren gorczycy

5 gałązek świeżego tymianku

Składniki do zalewy:

1 litr wody

400 ml octu spirytusowego 10 proc.

200 g cukru

1 płaska łyżka soli kamiennej

Domowy przetwór - przepis krok po kroku

Zaczynamy od przygotowania zalewy. W garnku zagotowujemy wodę, dodajemy ocet spirytusowy, cukier oraz sól kamienną. Całość mieszamy, doprowadzamy do wrzenia, a następnie gotujemy na małej mocy palnika przez 5 minut. Po tym czasie odstawiamy do przestudzenia. Do pięciu czystych i wyparzonych słoików wrzucamy kolejno: 1/3 łyżeczki ziaren gorczycy, 5 ziaren czarnego pieprzu, dwa ziarna ziela angielskiego, jeden listek laurowy, kilka piórek pokrojonej wcześniej cebuli, kilka plasterków obranego czosnku oraz jedną gałązkę świeżego tymianku. Papryki dokładnie myjemy pod zimną i bieżącą wodą, tniemy na cztery kawałki oraz wycinamy gniazda nasienne. Tak przygotowane warzywo możemy dodatkowo pokroić na mniejsze części. Kolorowe kawałki papryki umieszczamy w słoikach z przyprawami, a następnie wlewamy przestudzoną zalewę. Pamiętajmy o pozostawieniu 1 cm wolnej przestrzeni od rantu. Przed zakręceniem słoików delikatnie nimi zakołyszmy - to pomoże uwolnić nagromadzone w środku bąbelki powietrza. Dopiero po wykonaniu tej czynności możemy szczelnie je zamknąć.

Zanim odstawimy marynowaną paprykę do piwniczki lub spiżarni, musimy poddać ją pasteryzacji. W jaki sposób to zrobić?

Jak długo gotować paprykę w słoiku?

Jeśli planujemy przygotowanie zapasów papryki, po które ze smakiem sięgniemy jesienią lub zimą, pamiętajmy o ich pasteryzowaniu. Do tego celu potrzebujemy niewielkiego garnka, którego spód wykładamy bawełnianą ściereczką, a następnie umieszczamy w nim słoiki z papryką i wlewamy zimną wodę do 2/3 ich wysokości.

Ustawiamy naczynie na niewielkim ogniu, zabezpieczamy pokrywką i gotujemy pod przykryciem przez 20 minut. Czas zaczynamy liczyć dopiero od momentu zagotowania się wody. Po upływie wyznaczonego czasu wystarczy wyjąć słoiki na blat, obrócić je do góry dnem i pozostawić w spokoju do całkowitego ostygnięcia. Tak przygotowana papryka konserwowa jest gotowa do jedzenia już po 5-7 dniach.

