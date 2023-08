Smak wakacji u babci czy koszmar z przedszkola? Typowo letni obiad w kilka minut

Kuchnia

Zimna zupa to danie, które niektórzy z nas wspominają z rozrzewnieniem jako smak wakacji u babci, a inni jako koszmar z przedszkola. Dla jednych i drugich mamy prawdziwą gratkę - przepis na zupę owocową, która zachwyci sceptycznych, a spragnionych powrotu do dzieciństwa przeniesie do babcinego domku na wsi.

Zdjęcie Zupa owocowa / 123RF/PICSEL