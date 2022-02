Tłusty czwartek to ruchome święto, którego data zależy od momentu, w którym wypadnie Wielkanoc. W 2022 roku święto wszystkich łasuchów wypada 24 lutego. Będzie to ostatni czwartek przed Wielkim Postem, który jednocześnie rozpocznie ostatni tydzień karnawału.

Tego dnia pączki zagoszczą w każdym domu. Z ich przygotowaniem możemy zaszaleć i zaczerpnąć inspiracji u Włochów. Pączki z tego przepisu z pewnością was zaskoczą!

Reklama

Pączki: przepis prosto z Włoch. Dłużej zachowają świeżość

Włoskie pączki to puszysty wyrób z ciasta drożdżowego z dodatkiem ... purée ziemniaczanego. To tajemniczy składnik, dzięki któremu słodkości będą mieć nie tylko wyjątkową strukturę, ale także dłużej zachowają świeżość. Co ważne - smak ziemniaków nie będzie wyczuwalny.

Czego potrzebujemy, by przygotować włoskie pączki?

500 g mąki pszennej

200 g purée ziemniaczanego

80 g cukru

100 g masła

100 g mleka

3 jajka

25 g świeżych drożdży

szczypta soli

skórka starta z 1 cytryny oraz łyżka wódki lub 2 łyżki likieru cytrynowego Limoncello



Przepis na włoskie pączki - przygotowanie:

Masło i drożdże należy wyjąć wcześniej z lodówki, by nabrały pokojowej temperatury. Ugotować obrane i pokrojone w większą kostkę ziemniaki, a następnie odcedzić i rozgnieść w prasce na purée. Potem pokruszone drożdże dodać do ciepłego mleka wraz z łyżeczką mąki oraz szczyptą cukru. Wymieszać i odstawiać na 15 minut do wyrośnięcia.

Zobacz również: Znudziły ci się tradycyjne pączki? Spróbuj pączków serowych



Mąkę wsypać do miski. Dodać cukier, sól, purée ziemniaczane oraz rozczyn z drożdży. Wymieszać drewnianą łyżką, a następnie dodać jajka i po raz kolejny mieszać. Następnie należy zacząć zagniatać ciasto - możemy zrobić to ręką lub przy pomocy haka miksera. Gdy ciasto będzie już gładkie, dodać masło, skórkę cytrynową oraz wódkę lub likier cytrynowy. Wyrabiać przez ok. 10 - 15 minut, aż ciasto będzie elastyczne i gładkie. Pozostawić przykryte czystą ściereczką kuchenną do wyrośnięcia, na około 1 godzinę.

Po tym czasie ciasto należy przełożyć na oprószoną mąką stolnicę i wyrabiać przez chwilę, do momentu pozbycia się pęcherzy powietrza. Podzielić ciasto na 15 części, uformować kulki, położyć na desce, a następnie palcem zrobić dziurkę w środku i zakręcić ciasto w koło. Tak przygotowane pączki układać na kwadratach, wyciętych z papieru do pieczenia. Po raz kolejny odstawić do wyrośnięcia na ok. 30 minut.

W szerokim garnku rozgrzać tłuszcz. Pierwsze cztery pączki włożyć do oleju i smażyć przez około 2,5 - 3 minuty na złoty kolor. Przewrócić na drugą stronę i powtórzyć smażenie. Należy pamiętać o ciągłej kontroli i utrzymywaniu tej samej temperatury tłuszczu. Gotowe pączki przełożyć na ręczniki papierowe. Gdy przestygną wystarczy obtoczyć je w bardzo drobnym cukrze i ... gotowe!

Zobacz również: Tłusty czwartek bez wyrzutów sumienia? Oto przepis na dietetyczne pączki



Tłusty czwartek we Włoszech. Jest pięknie i smacznie

Włosi, podobnie jak my, bardzo uroczyście świętują końcówkę karnawału. W Wenecji wydarzeniem Carnevale di Venezia żyje całe miasto. Ulice pełne są kolorowych masek, muzyki i zabawy. Uliczne przemarsze i parady organizowane są również w Viareggio w Toskanii, Putignano w Puglii czy Acireale na Sycylii.

Włosi tłusty czwartek obchodzą jednak... we wtorek. Ten dzień nazywa się martedi grasso, czyli tłusty wtorek. Podobnie jak w Polsce jest on związany z zakończeniem karnawału, jednak Włosi nie jedzą tego dnia wyłącznie pączków, a różnego rodzaju tradycyjne słodkości. Wiele zależy od regionu.

Jednymi z najpopularniejszych są le castagnole, czuli po włosku - kasztany. Swoją nazwę zawdzięczają wyglądowi.

Instagram Post

Popularne są także le fritole vente - wypiek, który w Wenecji przygotowywany jest od 1600 roku. Mimo iż jego receptura zmieniła się na przestrzeni lat, wciąż cieszy się niesłabnącą dobrą reputacją. Najczęściej dodaje się do nich rodzynki lub suszone owoce, a nawet budyń lub czekoladę.

Instagram Post

We Florencji karnawał może nie istnieć bez ciasta, które nazywa się schiacciata. Zgodnie z oryginalną recepturą florencki przysmak to miękkie, niskie i prostokątne ciasto, które pachnie pomarańczą i szafranem. Koniecznie musi zostać ozdobione symbolem tego miasta, czyli lilią.

Instagram Post

***

Zobacz również:

Ile kosztuje pączek w lokalu Magdy Gessler?

W sklepach mają być wyjątkowo drogie. Jak zrobić domowe pączki?

Nasze babcie tak robiły. Faworki są kruche i wychodzą idealnie