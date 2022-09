Orzech włoski zawiera cenne dla naszego organizmu nasycone kwasy tłuszczowe omega-3 oraz omega-6. Jest źródłem witamin z grupy B, a także minerałów - m.in. potasu, cynku, selenu, magnezu czy jodu.

Okazuje się jednak, że wyjątkowo korzystne dla naszego zdrowia są nie tylko owoce, ale również liście orzecha włoskiego.

Herbata z liści orzecha włoskiego - właściwości

Liście orzecha włoskiego wyróżniają się wysoką zawartością witaminy C oraz flawonoidów. Co ciekawe, znajdują się w nich również olejki eteryczne, kwas kawowy. Wykazują one liczne właściwości prozdrowotne, m.in. antyseptyczne, przeciwzapalne czy przeciwgrzybiczne. Działają również moczopędnie.

Napar z liści orzecha włoskiego polecany jest przy wielu problemach układu pokarmowego, takich jak:

stany zapalne żołądka i jelit,

biegunki,

zaparcia,

wymioty,

objawy zatrucia

Są również stosowane do łagodzenia infekcji nerek, a dodatkowo wykazują pozytywny wpływ na wygląd i kondycję skóry i włosów.



Zdjęcie Nie tylko orzechy włoskie wykazują pro zdrowotne działanie. Równie cenne dla naszego organizmu są ich liście, bogate m.in. w witaminę C / 123RF/PICSEL





Napar z liści orzecha włoskiego - sposób przygotowania

Do sporządzenia zdrowej herbaty z orzecha włoskiego można wykorzystać zarówno świeże, jak i suszone liście. 1-2 łyżeczki należy zalać gorącą wodą i odstawić do zaparzenia do ok. 20 minut, najlepiej pod przykryciem.

Innym sposobem jest umieszczenie świeżych liści w garnku z wodą (3-4 liście na 1 l.) i gotowanie ich przynajmniej 10 minut. Napar z liści orzecha włoskiego można pić na ciepło oraz na zimno. Zaleca się spożywanie jednej szklanki dziennie, najlepiej na czczo.

Płukanki z liści orzecha włoskiego

Tego typu napar można wykorzystywać również do użytku zewnętrznego - np. do przemywania twarzy lub skóry głowy. Właściwości antybakteryjne i antyseptyczne sprawiają, że łagodzi ona stany zapalne i pozwala pozbyć się łupieżu. Napar z liści orzecha jest również stosowany do naturalnego przyciemniania i pogłębiania koloru brązowych włosów oraz tuszowania siwizny. Używając go na skórę twarzy należy natomiast uważać, ponieważ może ją okresowo zabarwiać.



Zdjęcie Napar z orzecha włoskiego można przygotować zarówno w suszonych, jak i świeżych liści / 123RF/PICSEL

Herbata z liści orzecha włoskiego - przeciwwskazania

Mimo że napój ten wykazuje wyjątkowo wysokie właściwości prozdrowotne, nie zaleca się spożywania go kobietom w ciąży oraz w okresie laktacji. Przeciwwskazaniem jest również nadwrażliwość lub alergia na orzechy.



