Spis treści: 01 Cebula: Właściwości i wpływ na organizm

02 Przepis na domowy syrop z cebuli

03 Herbatka z łupin cebuli: Jak ją przygotować, jak pić?

04 Herbatka z łupin cebuli: Właściwości lecznicze

Cebula: Właściwości i wpływ na organizm

Właściwości lecznicze cebuli i jej zbawienny wpływ na zdrowie są znane człowiekowi od wieków. Warzywo to stanowiło zawsze ważny element medycyny ludowej, ale również naukowcy już dawno udowodnili, że powinno ono znaleźć stałe miejsce w naszym codziennym menu.

Cebula to bogate źródło takich minerałów i witamin jak:

cynk

siarka

żelazo

magnez

potas

fluor

krzem

witamina A

witaminy z grupy B

witaminy C, K, E

błonnik pokarmowy

antyoksydanty.

Cebula znana jest oczywiście ze swojej skuteczności w zwalczaniu kaszlu, chorób układu oddechowego czy przeziębienia, ale to nie jedyne jej zalety! To cenne warzywo wzmacnia kości i chroni przed osteoporozą, obniża zły cholesterol, zapobiega zakrzepom i miażdżycy.

Cebula chroni także serce, może być stosowana przy zaparciach, pomaga zwalczać wolne rodniki i zapobiega nowotworom, szczególnie piersi, żołądka czy jelit. Cebula powinna być także spożywana w sporych ilościach przez cukrzyków - obniża bowiem poziom glukozy we krwi, jest niskokaloryczna, a dodatkowo zwalcza szkodliwe bakterie w jamie ustnej i chroni przed próchnicą.

Przepis na domowy syrop z cebuli

Taki syrop można pić podczas przeziębienia, ale także profilaktycznie już od jesieni. By go przygotować, wystarczy obrać i drobno posiekać dwie średnie cebule i umieścić je np. w słoiku o pojemności około 400 ml. Do cebuli można dodać cztery łyżki jasnego, płynnego miodu lub cztery łyżki cukru trzcinowego. Całość należy wymieszać.

Słoik należy następnie przykryć przykrywką i odstawić na dwie lub maksymalnie trzy doby. Po tym czasie musimy przecedzić sok i przelać do osobnego słoiczka. Gotowy syrop należy trzymać w lodówce do dwóch tygodni.

Herbatka z łupin cebuli: Jak ją przygotować, jak pić?

Od jakiegoś czasu coraz większą popularnością cieszy się także domowa herbatka z łupin cebuli. By ją przygotować, wystarczy dokładnie umyć cebulę, a jej łupiny wrzucić do garnka i zalać wrzątkiem. Po ok. pięciu minutach napar należy odcedzić z łupinek i gotową herbatkę pić codziennie wieczorem, najlepiej przed snem.

Zdjęcie Łupiny z cebuli znane są ze swoich prozdrowotnych właściwości / 123RF/PICSEL

Herbatka z łupin cebuli: Właściwości lecznicze

Herbatka z łupin cebuli wzmacnia organizm, łagodzi objawy alergii, obniża ciśnienie krwi, a nawet pozytywnie wpływa na budowę mięśni! To po prostu napar, który buduje odporność i poprawia ogólny stan zdrowia organizmu.

