Ciasto na pierogi musi być elastyczne, miękkie i łatwe do wałkowania, ale jednocześnie na tyle sprężyste, by nie pękało podczas gotowania. Często jednak coś w trakcie przygotowania pierogów pójdzie nie tak. Jak temu zapobiec? Okazuje się, że przekazywany z pokolenia na pokolenie prosty przepis, można lekko zmodyfikować. Wystarczy zastąpić wodę kefirem.

Ciasto na pierogi z kefirem - jedna zmiana w przepisie, wiele korzyści

Dodanie kefiru to gwarancja, że pierogi wyjdą przepyszne. Taki dodatek sprawi, że ciasto nabierze miękkości i lekkości. Łatwiej się rozciąga i co ważne, nie będzie się kurczyć podczas wałkowania. Kolejny plus? Będzie wilgotniejsze i przede wszystkim łatwiejsze w obróbce, czyli nie będzie się rwało i lepiej sklejało. Niektórzy przy wyborze tej metody, rezygnują również z dodania do ciasta na pierogi jajka.

Jak już znamy plusy, to czas przejść do przepisu. Jak zrobić idealne ciasto na pierogi z dodatkiem kefiru?

Pierogi 123RF/PICSEL

Ciasto na pierogi - przepis z kefirem

Składniki:

2 duże kefiry (400 g)

1 kg mąki

szczypta soli

Przygotowanie:

Z wymienionych składników wyrabiamy ciasto. Ważne: kefir nie może być zimny. Ciasto musi odchodzić od ręki. Jeśli widzimy, że tak nie jest - wystarczy dodać mąki. Następnie rozwałkowujemy ciasto i wycinamy okrągłe placki. Nakładamy wcześniej przygotowany farsz, zaklejamy brzegi, gotujemy.

Ciasto na pierogi musi odpocząć

Przy robieniu ciasta na pierogi warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, które wpływają na jego elastyczność, smak i łatwość pracy. Oprócz takich dodatków jak woda czy kefir, ważny jest też rodzaj mąki. Najczęściej gospodynie wymieniają mąkę pszenną typu 550 oraz mąkę tortową typu 450. Pamiętamy także o prawidłowym wyrabianiu ciasta. Czyli nie przesadzamy z dodawaniem mąki. Ugniatamy je na spokojnie, co najmniej 10 minut, aby nadać sprężystości i do momentu, aż będzie gładkie. Nie może się kleić do rąk.

Zanim przejdziemy do wałkowania, ciasto powinno odpocząć. Najlepiej zostawić je nawet do 30 minut, przykryte ściereczką lub miską. Taki "zabieg" sprawi, że będzie łatwiejsze do rozwałkowania. Podczas gotowania trzymamy się zasady - gotowe pierogi wrzucamy do wrzącej, osolonej wody, dzięki temu się nie rozpadną.

Podpowiadamy także sprawdzone przepisy na: