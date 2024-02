Na wielkie wejście tego trendu zanosiło od lat. Nie mogło być inaczej - utrzymujące się zainteresowanie ubraniami z lat 90., wzrost popularności dłuższych spódnic, niejasność co do tego, który fason dżinsu stanie się kolejnym "must have" itd. Nie byłyśmy więc zaskoczone, kiedy na sklepowych wieszakach jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się długie dżinsowe spódnice. Były dosłownie wszędzie. Jeśli jeszcze takiej nie masz, nadszedł czas, aby się na nią skusić. Spokojnie, jest kilka opcji - nie musisz wbijać się w sprany dżins rodem z Beverly Hills 90210, w sieciówkach znajdziesz modele w klasycznym granacie, szarościach czy czerni.

Dżinsowa spódnica - dlaczego warto?

Kobiety na całym świecie polubiły ten model spódnicy dżinsowej i noszą go od miesięcy, udowadniając, że jest on bardziej wszechstronny, niż można by przypuszczać. Podczas gdy denim często wydaje się swobodny, kojarzy z luzem i młodzieżą, dżinsowe spódnice można nosić ze szpilkami lub gorsetowymi topami, zamieniając tę klasyczną maxi w coś zupełnie innego.

Z czym połączyć spódnicę dżinsową w wersji maxi? Te zestawy sprawdzą się zawsze:

1. Z białym t-shirtem

Dżins i biały T-shirt to ponadczasowe połączenie, niezależnie od rodzaju dżinsu, jego koloru, czy tego czy są to spodnie, szorty czy długa spódnica. Choć wygląd zawsze sprawia wrażenie świeżego, jeśli chcesz urozmaicić swój podstawowy strój z długą dżinsową spódnicą, nadaj mu modowy akcent, dodając pasek i modne teraz buty z luźną cholewką.

2. Ze skórzaną kurtką

Chociaż dżinsowa spódnica sama w sobie przyciąga wzrok, skórzana kurtka stanowi w tym przypadku wyrazisty element. Zachowaj swobodę, zakładając pod spód T-shirt lub użyj tej warstwy, aby zrównoważyć odważny, zdobiony top.

3. Z kurtką bomberką

Dziś na przykładzie Barbary Kurdej-Szatan chcemy pokazać codzienną wersję dżinsowej spódnicy. Aktorka połączyła ją z kurtką typu bomber. Jeśli twój styl jest bardziej swobodny, do swojej długiej dżinsowej spódnicy dobierz wygodną bomberkę lub lekką kurtkę wiatrówkę. W połączeniu z mocnymi butami z pewnością uda ci się uzyskać klimat lat 90.

4. Z marynarką

Jeśli w pracy możesz nosić dżinsy, ale nadal obawiasz się, że dżinsowa spódnica będzie zbyt swobodna, załóż do niej marynarkę. Elegancki element pomoże uspokoić stylizację, nawet jeśli reszta stroju będzie nieco ekstrawagancka.

5. Z trampkami

Często zastanawiamy się, jakie buty założyć do rozszerzanych dżinsów, tym bardziej znalezienie odpowiedniego obuwia do dżinsowej spódnicy może wydawać się trudne. Dobra wiadomość jest taka, że jeśli chodzi o modę, wszystko jest dozwolone. Załóż więc swoje ulubione sportowe tenisówki, aby nadać temu elementowi garderoby sportowy charakter.

6. Z wieloma warstwami

Pod wieloma względami spódnice maxi i spódnice midi są jak otulające koce, więc w chłodne dni śmiało zaszalej z warstwami. Po prostu nałóż długą dżinsową spódnicę na buty do kolan i rajstopy, a następnie sweter, bluzę i kurtkę. Czapka, szalik i najmodniejszy zimowy zestaw gotowy.

7. Z "grzecznym" kardiganem

Choć długie dżinsowe spódnice kojarzą się z latami 90., opcja średniej długości może pomóc także w nawiązaniu do mody z lat 50. i 60. XX wieku. Dobierz do niej kardigan, grubą opaskę na głowę i szpilki z paskiem w kształcie litery T, aby stworzyć zabawny strój w stylu retro.

8. Z szalonymi butami na obcasach

Nawet jeśli masz na sobie długą "tylko" dżinsową spódnicę i obszerny sweter, nadal możesz sprawić, że twój strój będzie wyglądać fantazyjnie dzięki szpilkom w szpic. Dodatkowe punkty, jeśli wybierzesz jasny, odważny kolor, który będzie wyróżniał się na tle neutralnego dżinsu i doda twojemu strojowi charakteru.

