Wiosna budzi się do życia - pierwsze oznaki odradzającej się przyrody

Choć zima jeszcze trzyma w uścisku chłodnymi porankami, przyroda powoli budzi się do życia. Pierwsze oznaki nadchodzącej wiosny dostrzegamy nie tylko w coraz dłuższych dniach i śpiewie ptaków, ale także w roślinach, które nieśmiało rozkwitają już w lutym.

Obok dobrze znanych przebiśniegów i krokusów, istnieją też mniej popularne, lecz równie zachwycające zwiastuny cieplejszych dni.

Krzewy, które kwitną zimą

Jednym z najbardziej niezwykłych krzewów jest oczar omszony (Hamamelis mollis), inaczej zwany miękkowłosym. Jest to niskie drzewo naturalnie rosnące na obszarze Chin. Kwitnie wyłącznie w okresie zimowym, od stycznia do kwietnia, w zależności od temperatury i nasilenia mrozów. Jego delikatne, żółte kwiaty o postrzępionych płatkach rozwijają się na bezlistnych gałązkach, roztaczając subtelny zapach. To prawdziwa ozdoba zimowego ogrodu, która przyciąga pierwsze owady budzące się z zimowego letargu.

Oczar omszony to symbol wczesnej wiosny Wolfgang Kaehler/LightRocket via Getty Images Getty Images

Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) to kolejny z pierwszych zwiastunów nadchodzącej wiosny. Drobne, gęste, różowe kwiaty pojawiają się na nagich pędach już pod koniec lutego i kwitną do kwietnia. Purpurowe kwiatki stanowią niezwykle dekoracyjny akcent w lesie i ogrodzie, a do tego pięknie pachną. W naturalnym środowisku gatunek ten jest objęty ochroną, jednak można go uprawiać - jest mało wymagający, a jego wczesne kwitnienie zachwyca każdego roku.

Wawrzynek wilczełyko choć urzekający, jest bardzo trujący Arterra/Universal Images Group via Getty Images Getty Images

Kolejnym niezwykłym symbolem wiosny jest zimokwiat wczesny (Chimonanthus praecox). To niskie drzewo pochodzące z obszaru Wschodnich Chin, posiada zimozielone liście nawet przez cały rok! To, co jest tak urzekające w tej roślinie, to jasnożółte, dzwonkowate kwiaty z purpurowym środkiem. Wydzielają intensywny, słodki zapach. Są niezwykle aromatyczne i często kwitną jeszcze wtedy, gdy w ogrodach leży śnieg. Ta roślina rodem z Azji, doskonale radzi sobie w naszym klimacie.

Zimokwiat wczesny ma urokliwe, jasnożółte kwiatki wydzielające słodki zapach Paroli Galperti/REDA/Universal Images Group via Getty Images Getty Images

Wrzosy kwitnące wczesną wiosną? Tak, to możliwe!

Chociaż wrzosy kojarzą nam się głównie z jesienią, mogą być również oznaką wiosny. Wrzosiec krwisty (Erica carnea) to niewielka krzewinka o żółto-zielonych liściach i delikatnych, jasnoróżowych kwiatach. Tworzy gęste, zwarte kępy, osiągając wysokość do 20 cm.

Odmiana wrzośca o nazwie Foxhollow należy do najwcześniej kwitnących roślin przedwiośnia. Pierwsze kwiaty dostrzeżesz już na przełomie lutego oraz marca. Mają charakterystyczny kształt - zrośnięte płatki tworzą niewielki, dzbanuszkowaty kwiat, z którego wystają pręciki i długi słupek. Kwiatki stanowią wczesne źródło pokarmu dla wybudzonych z zimowego snu owadów zapylających.

Wrzosiec krwisty należy do najwcześniej kwitnących roślin przedwiośnia Harald Lange/ullstein bild via Getty Images Getty Images

Kolorowe, wiosenne akcenty wśród bylin

Ciemiernik biały wygląda na delikatny, ale jest niezwykle wytrzymały i mrozoodporny Paroli Galperti/REDA/Universal Images Group via Getty Images Getty Images

Niezwykle eleganckim zwiastunem odradzającej się przyrody jest także ciemiernik biały (Helleborus niger), zwany potocznie "różą Bożego Narodzenia". Jest to niepozorna, mała roślina ozdobiona ciemnozielonymi liśćmi, które są w stanie przetrzymać zimę.

Jego śnieżnobiałe kwiaty posiadają po pięć płatków oraz żółty środek. Być może kwiat wygląda na delikatny, ale jest niezwykle wytrzymały i mrozoodporny. Co ciekawe, nazwa kwiatka wywodzi się od słowa ciemiernia, co nawiązuje do cierpienia i bólu. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że roślina jest trująca, dlatego zawsze należy pielęgnować ją w rękawiczkach.

Ciemiernik cuchnący ma jasnozielone kwiaty z purpurowymi brzegami Andrea Innocenti/REDA/Universal Images Group via Getty Images Getty Images

Nieco mniej znanym, ale równie efektownym gatunkiem jest ciemiernik cuchnący (Helleborus foetidus). Choć jego nazwa może odstraszać, w rzeczywistości jest to roślina o intrygujących, zielonkawych kwiatach z czerwonawą obwódką, które doskonale komponują się z innymi wiosennymi roślinami. Zaczyna kwitnąć już w lutym, a kończy w czerwcu.

To roślina łatwa w uprawie, odporna na mrozy, idealna do hodowli w donicach, na balkonach i tarasach. Chociaż nazwa tej rośliny nie brzmi zbyt zachęcająco, nie obawiajmy się nieprzyjemnego zapachu w ogrodzie. Odstraszającą, ostrą wonią cechują się nie same kwiaty, a wysuszone kłącza. Roślina wydziela nieprzyjemny zapach również przy uszkodzeniu łodygi.

Przeczytaj także: Śledziennica skrętolista udekoruje ogród żółtymi kwiatami już w marcu

Uwaga! Wiosenne kwiaty mogą być trujące

Choć wczesnowiosenne kwiaty zachwycają kolorami i zapachem, warto pamiętać, że wiele z nich jest trujących. Dzieci, zauroczone ich pięknem, mogą chcieć je dotknąć lub zerwać, co może być niebezpieczne. Szczególną ostrożność należy zachować przy wawrzynku wilczełyku, którego wszystkie części - zwłaszcza intensywnie różowe kwiaty i późniejsze czerwone owoce - zawierają silne toksyny. Spożycie nawet niewielkiej ilości może prowadzić do poważnego zatrucia.

Również ciemierniki, mimo swojej niezwykłej urody, zawierają substancję drażniące skórę i błony śluzowe - heleborynę. Spożycie części rośliny poskutkuje zatruciem, a kontakt z sokami spowoduje pęcherze na skórze.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL