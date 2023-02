W walce ze wścieklizną najważniejsza jest profilaktyka. Niestety skuteczne lekarstwo na tę chorobę nie zostało opracowane, dlatego wścieklizna stanowi wyrok dla zwierzęcia. W przypadku wystąpienia objawów przebieg choroby jest drastyczny, a śmiertelność wynosi niemal 100 procent. W momencie, gdy wystąpią pierwsze objawy, jest już za późno na pomoc. Wścieklizna jest też bardzo niebezpieczna dla człowieka, dlatego polskie prawo podchodzi rygorystycznie do zwalczania tej choroby zakaźnej.

Wścieklizna może zostać przeniesiona na człowieka

Wścieklizna u psa przebiega trójetapowo. Pierwszy z nich to faza zwiastunowa, podczas której można zauważyć zmianę zachowania psa, rozszerzenie źrenic oraz wzrost temperatury ciała zwierzęcia. Kolejna faza to etap podniecenia, w którym pies zaczyna przejawiać agresję i nadpobudliwość. Charakterystycznymi objawami są: ślinotok, gryzienie, spaczony apetyt, przeczulica, lęk oraz niekontrolowane szczekanie.

Na końcu przychodzi faza porażenia. Etap ten może wystąpić około 10 dni od momentu zakażenia, nawet jeśli pies nie przejawiał wcześniej klasycznych objawów wścieklizny. Porażeniu ulegają kończyny, krtań, gardło oraz mięśnie twarzy psa, występuje też nasilony ślinotok. Wścieklizna to choroba odzwierzęca, która może zostać przeniesiona na człowieka. Dla ludzi jest ona równie niebezpieczna i daje podobne objawy.

Zdjęcie U psa chorego na wściekliznę mogą wystąpić ataki szału / 123RF/PICSEL

Szczepienie psa przeciw wściekliźnie - kiedy wykonać?

W polskim prawie obowiązek szczepienia psa przeciwko wściekliźnie reguluje Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zwierząt z dnia 11 marca 2004. Zgodnie z art. 25 właściciele psów muszą zaszczepić swojego pupila w terminie do 30 dni od dnia ukończenia przez zwierzę trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Czy każdy pies musi być zaszczepiony przeciw wściekliźnie?

Wytyczne dotyczą wszystkich psów, a przeciwwskazania do szczepienia praktycznie nie istnieją. Oznacza to, że nakaz dotyczy każdego psa niezależnie od wieku, innych chorób czy alergii. Szczepionka przeciwko wściekliźnie może zostać podana tylko przez upoważnionego lekarza weterynarii. Ma on obowiązek wskazać datę podania, a także okres ważności szczepionki w dokumencie identyfikacyjnym zwierzęcia lub zaświadczeniu. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru.

Co grozi za niezaszczepienie psa?

Za nie posiadanie ważnego szczepienia psa grozi mandat lub kara grzywny w wysokości do 500 zł. Z tego powodu zawsze należy pilnować daty ważności poprzedniej szczepionki. Przesunięcie daty obowiązkowego szczepienia nawet o kilka dni daje ryzyko przykrych konsekwencji.

Problem będzie szczególnie trudny, gdy pies bez ważnego szczepienia kogoś pogryzie. W takiej sytuacji oprócz wysokiej kary finansowej pies podlega 15-dniowej obserwacji, a osoba pogryziona przez zwierzę musi również zaszczepić się przeciwko wściekliźnie.