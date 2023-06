Spis treści: 01 Przed wyjazdem, czyli planowanie to podstawa

Przed wyjazdem, czyli planowanie to podstawa

Marcin Data z Credit Agricole w rozmowie z Interią, zwraca uwagę, że najlepiej zadbać o kwestię naszych pieniędzy podczas zagranicznych podróży, jeszcze przed wyjazdem. Ekspert radzi, aby w pierwszej kolejności zorientować się, jaka forma płatności jest w danym państwie najpopularniejsza. Nie we wszystkich krajach znajdziemy terminale płatnicze, dlatego niekiedy musimy korzystać z gotówki.



Ekspert: Klienci korzystają z informacji oferowanych przez banki i często są nieświadomi kosztów

Drugą istotną kwestią jest zapoznanie się z “Tabelą opłat i prowizji" naszego banku, abyśmy mieli świadomość, ile i za jakie operacje z użyciem karty płatniczej zapłacimy prowizję.

Częstym błędem jest nieświadomość kosztów, jakie standardowo ponosimy, wykonując operacje za granicą, głównie dlatego, że w Polsce ich nie ma. Marcin Data, ekspert z banku Credi Agricole

Mówi Marcin Data i dodaje: "Klienci nie korzystają z informacji dostarczanych im przez bank. Dlatego później jesteśmy zaskoczeni, że za granicą to działa inaczej. Nie musimy koniecznie czytać Tabeli opłat i prowizji, równie dobrze możemy skontaktować się z naszym opiekunem w banku, bądź infolinią i zapytać o koszty związane z zagranicznym posługiwaniem się kartą czy robieniem przelewów".



Powiedz bankowi, dokąd jedziesz

Kolejną kwestią, na którą zwraca uwagę Marcin Data, jest kontakt z bankiem przed podróżą i poinformowanie, że planujemy wyjazd i do jakiego kraju. Dzięki temu zyskujemy większą pewność płatności podczas przebywania za granicą. Jeśli bank zauważy podejrzane transakcje na naszym koncie, może dla naszego bezpieczeństwa zablokować kartę i próbować się skontaktować z nami, aby potwierdzić, że chcemy skorzystać z pieniędzy. Lepiej zadbać, by wiedział o naszym wyjeździe już wcześniej - unikniemy nieprzyjemności w sklepie czy w restauracji.

Zdjęcie Warto poinformować bank, że wyjeżdżamy za granicę / 123RF/PICSEL

Warto też przed wyjazdem zapisać numer telefonu swojego banku, który w sytuacjach awaryjnych może okazać się wyjątkowo pomocny.



Czym płacić za granicą? Karta płatnicza

Ekspert uważa, że najwygodniejszą i najbezpieczniejszą formą są płatności z użyciem karty. Gdy dojdzie do niechcianej transakcji, zgubimy kartę czy zostanie nam ona skradziona, jeśli zareagujemy wystarczająco szybko i zastrzeżemy zagubioną kartę, środki mogą zostać zablokowane, a tym samym będą bezpieczne. Jednak należy mieć świadomość, że banki za płatności kartą za granicą mogą pobierać prowizję. Dlatego należy zapoznać się z opłatami i prowizjami naszego banku, aby późniejszy stan konta nas nie zszokował.



Płacisz kartą na zagranicznych wakacjach? Uważaj!

Jednym z najczęściej popełnianych przez klientów błędów, o których wspomina Marcin Data, jest niezwracanie uwagi na to, w jakiej walucie płacimy.



Często nie zwracamy uwagi, w jakiej walucie faktycznie płacimy i potem jesteśmy zaskoczeni tym, co wydarzyło się na naszym koncie. Mariusz Data, Credit Agricole

Mówi ekspert i dodaje: "Nie zawsze korzystamy ze wszystkiego, co nam oferuje bank, również z informacji, które dostarcza. A słuchamy sprzedawców, albo urządzeń (bo one także potrafią wprowadzać w błąd, proponując płatność w złotych po niekoniecznie korzystnym kursie) i podejmujemy decyzję. Na przykład w przypadku impulsywnych decyzji zakupowych nie zwracamy uwagi na kurs przeliczeniowe walut czy inne dodatkowe koszty - finalnie okazuje się, że koszt transakcji w złotówce czy rodzimej walucie danego kraju jest wyższy, niż gdybyśmy się zdecydowali płacić w euro".

Wypłaty z bankomatów: Tak unikniesz astronomicznych prowizji

Oddzielną kwestią jest wypłata gotówki z bankomatu. Najkorzystniejszą opcją, podobnie jak w przypadku płatności, jest posiadanie karty wielowalutowej. Taka karta pozwala nam korzystać z pieniędzy zarówno na podstawowym koncie złotowym, jak i rachunku walutowym, na które wpłacamy obcą walutę np. zakupioną po atrakcyjnej cenie w kantorze (stacjonarnym czy online) i właśnie tę walutę możemy wypłacić w bankomacie - dzięki temu unikamy przewalutowania złotówek np. na euro, dolara czy na inne lokalne pieniądze.



Zdjęcie Uważaj podczas korzystania z bankomatów / 123RF/PICSEL

Prowizja firmy obsługującej bankomat

Marcin Data przestrzega też przed dodatkowymi prowizjami, których nie naliczają banki, leczy firmy obsługujące bankomaty. Takie opłaty mogą obciążyć nasz rachunek. W Unii Europejskiej tego typu praktyki są zakazane, ale bankomaty pobierające prowizję można spotkać w Azji, czy np. w Czarnogórze. Dlatego korzystając z urządzeń wypłacających pieniądze za granicą, należy zachować ostrożność i czytać wszystkie komunikaty.

Niekiedy bankomaty, podobnie jak w przypadku płatności kartami, mogą zaoferować nam wypłatę środków w złotówkach. Jest to jedno z najdroższych rozwiązań, na jakie możemy się zdecydować. Ponadto, jeśli wypłacamy walutę danego kraju z konta w innej, to może też pojawić się opłata za przewalutowanie, która dodatkowo podnosi wysokość kursu waluty.



Abonament na wypłaty z bankomatów

Ciekawym produktem dostarczanym klientom przez niektóre banki jest rodzaj abonamentu, czyli stała opłata, którą decydujemy się zapłacić za wypłaty z bankomatów w danym kraju lub na całym świecie. Wówczas nie musimy martwić się wysokością prowizji w większości bankomatów, bo wszystkie mieszczą się w zryczałtowanej opłacie.



Bankomat nie wypłacił pieniędzy: Co dalej?

Wypłacając pieniądze za granicą, powinniśmy zwracać uwagę na oznaczenia. Mamy możliwość wypłaty gotówki, jedynie w bankomatach, na których widnieje logo organizacji, z którą bank wydał naszą kartę (najpopularniejsze to Visa i Mastercard). Może się więc zdarzyć, że w ogóle nie uda nam się wypłacić gotówki, albo karta zostanie przyjęta i od razu wysunięta. Oznacza to, że jak obrazowo ujął to Marcin Data:

“Karta nie jest w stanie porozmawiać z naszym bankiem za pośrednictwem tego bankomatu".

Jeśli podczas płacenia z naszego konta pobrano nieodpowiednią sumę pieniędzy; towar, za który zapłaciliśmy, był niezgodny z umową, albo jeśli bankomat nie wypłacił nam gotówki, to dzięki kontaktowi z bankiem i złożeniu dyspozycji, która nazywa się z angielskiego “chargeback" możemy odzyskać pieniądze.

Warto pamiętać o chargebacku także na co dzień. Ta usługa pozwala nam korzystać z praw, które mamy jako użytkownicy karty. Często spotykam się z opiniami, że dotyczy ona wyłącznie kart kredytowych - nie, mogą z niej korzystać także użytkownicy kart debetowych. Marcin Data

Ekspert ostrzega: Przyzwyczajenie jest naszym najgorszym wrogiem

Marcin Data ostrzega przed rutyną, która może okazać się dużym zagrożeniem bezpieczeństwa środków finansowych, podczas podroży zagranicznych. Ekspert zwraca uwagę, że korzystając z bankomatów, pewne czynności wykonujemy automatycznie. Gdy wpłacamy pieniądze, intuicyjnie sięgamy najpierw po kartę, następnie po pieniądze i odchodzimy od bankomatu. Tymczasem nie wszystkie urządzenia działają według tego samego schematu.



Zdjęcie Wykonywanie zadań automatycznie, może nas wiele kosztować / Picsel / 123RF/PICSEL

Niektóre bankomaty najpierw wypłacą nam gotówkę, a potem powinniśmy poczekać na wydanie karty. Jednak przyzwyczajeni do kolejności: najpierw karta, później gotówka, może się zdarzyć, że odejdziemy od bankomatu, zapominając o karcie. Dlatego ekspert apeluje o ostrożność i zachowanie czujności, gdy jesteśmy za granicą.



Skradziona lub zgubiona za granicą karta płatnicza: Co zrobić?

Co powinniśmy zrobić, jeśli dojdzie do sytuacji, gdy zapomnieliśmy karty z bankomatu, a po powrocie nie ma jej już w urządzeniu? Jak się zachować, gdy zgubimy kartę lub ktoś nam ją skradnie?

Przede wszystkim należy zastrzec kartę, aby złodziej, czy jej znalazca, nie mieli dostępu do środków na naszym koncie. Przebywając za granicą, możemy zrobić to na trzy sposoby:

dzwoniąc do banku, w którym mamy rachunek (na takie właśnie nieprzewidziane sytuacje warto przed wyjazdem zapisać numer instytucji),

dzwoniąc pod numer +48 828 828 828 - jest to ogólnopolska infolinia stworzona przez Zrzeszenie Banków Polskich z myślą o tego typu nagłych sytuacjach,

udając się do placówki dowolnego, lokalnego banku, który obsługuje ten sam rodzaj kart płatniczych, jak ta, którą nam skradziono. Ekspert podkreśla, że organizacje płatnicze (Visa, Mastercard, etc.) mają zasięg ogólnoświatowy, dlatego każdy bank, który obsługuje ich karty, powinien przyjąć takie zgłoszenie, po to, by chronić klientów organizacji.



Bez karty i bez pieniędzy w obcym kraju: Co dalej?

Zastrzeżenie kary to jedno, ale jeśli nie mieliśmy przy sobie gotówki, to możemy zostać bez środków finansowych w obcym kraju: co zrobić w takiej sytuacji?

Marcin Data radzi udać się do placówki lokalnego banku, który obsługuje karty płatnicze organizacji, która wydała naszą, gdzie mamy możliwość wnioskować o wydanie karty zastępczej, przy czym procedury są różne, dla różnych banków. Możemy także skorzystać z awaryjnej wypłaty gotówki - ona jest bardzo często związana z wysokimi kosztami, ale w takiej ekstremalnej sytuacji zawsze jest to jakieś rozwiązanie. Warto pamiętać też, że tego typu sytuacje można ubezpieczyć.

Rzetelne przygotowanie do podróży, zapoznanie się z ofertą naszego banku oraz ostrożność i czujność podczas korzystania z kart i bankomatów, to klucz do tego, by nasze pieniądze pozostały bezpieczne.

