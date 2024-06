Sos z czereśni do mięsa

Czereśniowy sos możesz wykorzystywać na wiele różnych sposobów — idealnie pasuje nie tylko do grillowanej karkówki czy steków, ale sprawdzi się też jako marynata przed pieczeniem, czy dodatek do smażonych i gotowanych mięs. Lista składników na sos z czereśni nie jest długa:

1 kg czereśni

łyżka masła

sól

papryczka chili

2 łyżki cukru

pieprz cayenne (tylko dla miłośników palącego smaku na języku)



Zdjęcie Sos z czereśni do mięsa / 123RF/PICSEL

Przepis na czereśniowy sos

Wykonanie sosu z czereśni do mięsa nie jest trudne, wystarczy wykonać kilka czynności:

Umyć i wydrylować czereśnie. W rondelku rozpuścić łyżkę masła i wrzucić czereśnie, dusić pod przykryciem na małym ogniu przez około 10 minut. Papryczkę chili umyć i drobno posiekać, dodać do czereśni. Gdy owoce zaczną się rozpadać, dodać sól i cukier. Miłośnicy bardzo ostrych smaków mogą na tym etapie dodać też pieprzy cayenne — proporcje według uznania, w zależności od upodobań. Smażyć aż owoce się rozpadną, a sos zgęstnieje, często mieszając, aby uniknąć przypalenia.



Przetwory z czereśni: sos do mięs

Sos z czereśni do mięsa można podawać zamiast ketchupu czy musztardy do grillowanych, pieczonych, smażonych i gotowanych potraw.

Doskonale sprawdza się także jako marynata — należy zanurzyć w nim surowe mięso i pozostawić na minimum 20 - 30 minut przed włożeniem potrawy do piekarnika.

Trzecim sposobem na wykorzystanie czereśniowego sosu, jest zamknięcie go w słoikach i zapasteryzowanie. Sos do mięs to nietypowy, ale pyszny sposób na przetwory z czereśni. Ten sposób przechowywania sprawi, że przez całą zimę możesz się cieszyć pysznym, mniej lub bardziej ostrym sosem.



